В Сан-Франциско арестован европеец, незаконно экспортирующий американские технологии радиосвязи в Россию.

26 августа в Сан-Франциско был арестован венгр Бенс Хорват (Bence Horvath), 46 лет, по обвинению в сговоре с другими лицами с целью незаконного экспорта технологий радиосвязи американского происхождения российским конечным пользователям правительства без лицензии, сообщает Департамент юстиции.

Хорват был арестован в международном аэропорту Сан-Франциско 23 августа, ему предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля 2018 года («ECRA»).

Согласно жалобе, Хорват и другие управляли многонациональной сетью закупок, которая напрямую заключала контракты с различными структурами в российском правительстве и работала над крупномасштабными проектами, такими как строительство действующих систем радиосвязи в Курской области вдоль российско-украинской границы. Сам Бенс Хорват организовал покупку технологий радиосвязи американского происхождения и контрабанду таких технологий конечным пользователям российского правительства через сеть филиалов, расположенных в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и других местах.

Согласно жалобе, начиная как минимум с января 2023 года Хорват и другие в его сети инициировали переговоры с небольшой американской компанией по распространению радиооборудования о закупке и экспорте в Россию произведенных в США военных радиостанций и сопутствующих аксессуаров. В течение следующих нескольких месяцев Хорват продолжал свои усилия по обеспечению безопасности этих товаров, которые он намеревался переправить в Россию через экспедитора в Латвии.

В рамках сговора Хорват приобрел 200 радиостанций военного назначения и намеревался экспортировать их в Россию, но ему это не удалось, поскольку Таможенная и пограничная служба США задержала партию.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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