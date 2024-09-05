Четырем жителям Бэй-Эрии, участвовавшим в страховом мошенничестве, грозят более 20 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Согласно информации Департамента юстиции, в конце августа Хосе Висенте Бадильо, Кириллу Афанасьеву, Джейсону Нарахе и Хайме Респисио были предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с двумя схемами мошенничества с компаниями автострахования.

Согласно обвинительному заключению, вынесенному федеральным большим жюри 20 августа 2024 года, жители Бэй-Эрии Кирилл Афанасьев, 36 лет, Хосе Висенте Бадильо, 28 лет, и Хайме Респисио, 38 лет, вступили в сговор с целью обмана страховой компании, подав мошенническое страховое требование на разбитую машину, которую Афанасьев купил в мае 2019 года.

В обвинительном заключении утверждается, что, когда Афанасьев купил машину, она уже была непригодна для вождения и имела значительные повреждения передней части. Тем не менее, в обвинительном заключении говорится, что Респисио получил страховой полис на машину, а затем получил право собственности на нее, прежде чем Афанасьев, выдавая себя за Респисио, ложно сообщил страховой компании в августе 2019 года о том, что Респисио попал в аварию с участием одного автомобиля.

В обвинительном заключении также утверждается, что Афанасьев сделал ложные заявления и подал искаженные сведения в страховую компанию, после чего та обработала и одобрила заявку и отправила Респисио чек на страховое возмещение на сумму $47 856,34. В обвинительном заключении утверждается, что Бадильо участвовал в этой схеме мошенничества, согласившись предоставить ложные документы о том, что его буксировочная компания отбуксировала разбитый автомобиль с предполагаемого места аварии.

В обвинительном заключении утверждается, что Афанасьев, Бадилло и Нараха, участвовали во втором сговоре и схеме предполагаемого мошенничества, но уже с другой страховой компанией, подав мошенническое заявление в отношении аварии с участием нескольких транспортных средств, которая была инсценирована Бадильо в округе Сан-Матео в августе 2019 года. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что Бадильо и Афанасьев спланировали и инсценировали аварию, в которой Бадильо загрузил в автовоз четыре транспортных средства (некоторые из которых были неисправны или имели повреждения) и намеренно съехал с дороги. В обвинительном заключении утверждается, что после того, как Бадилло сообщил об этой «аварии» своей страховой компании, он, Афанасьев, Нараха и еще одно лицо сделали ложные заявления представителю страховой компании. В обвинительном заключении утверждается, что страховая компания в конечном итоге отклонила заявление Бадильо как мошенническое, но тем не менее выплатила одной из его буксировочных компаний $5210 долларов за восстановление, буксировку и хранение транспортных средств, участвовавших в инсценированной аварии.

В обвинительном заключении также утверждается, что на момент совершения преступлений в 2019 году Бадильо владел как минимум двумя компаниями, занимающиеся буксировкой транспортных средств: Jose’s Towing, LLC и Auto Towing, LLC, обе из которых работали из Сан-Франциско.

В первом сговоре Афанасьев, Бадильо, Респисио и Нараха обвиняются в сговоре с целью совершения нескольких видов мошенничества и в отмывании денег.

Обвиняемые были арестованы в августе. В случае признания виновными Афанасьеву, Бадильо, Респисио и Нараха, каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США по каждому пункту обвинения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship