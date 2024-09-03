Согласно сообщению первой леди Украины Елены Зеленской, удар пришелся, в частности, по учебному заведению и больнице. 235 человек получили ранения. В области объявлен трехдневный траур, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Число погибших в результате нанесенного во вторник российского удара по Полтаве возросло до 51 человека; 235 человек получили ранения.



«Это… трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу», – написала первая леди Украины Елена Зеленская на медиаплатформе X.



«Одно из зданий института было частично разрушено, и многие люди оказались под завалами», – отмечается в сообщении минобороны Украины в «Телеграме».

«По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты, – сообщил в «Телеграме» президент Украины Владимир Зеленский. – Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким».



Российский удар по Полтаве стал самым смертоносным среди ударов, нанесенных в этом году.

Президент Украины приказал провести полное и оперативное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности.



Спустя два с половиной года после начала полномасштабной войны против Украины Россия усиливает ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре этой страны.

На прошлой неделе Украина подверглась самой мощной на сегодняшний день бомбардировке, а в понедельник баллистические и крылатые ракеты нанесли удар по Киеву.



Зеленский вновь озвучил свои призывы к увеличению поставок западных систем ПВО и призвал союзников разрешить использовать свое оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь российской территории, чтобы защитить Украину.

«И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе, – сказал он. – Удары дальнего радиуса действия, способные защитить нас от российского террора, нужны сейчас, а не когда-нибудь потом. К сожалению, каждый день промедления означает гибель людей».



Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что многие жители области сдали кровь для раненых. Местные власти объявили трехдневный траур.