С сегодняшнего дня в Калифорнию вернется летняя погода, в некоторых местах, особенно в Центральной и Южной Калифорнии, установится экстремальная жара, которая принесет невыносимые температуры. По прогнозам Национальной метеорологической службы, на следующей неделе в центре Лос-Анджелеса ожидается температура 90F (выше 32Ц). Хорошая новость заключается в то, что волна жары не будет длиться неделю, как это было в начале июля.

Ожидается, что потепление произойдет из-за повышения высокого давления на Западном побережье, котор движется с Тихого океана, а затем, оно распространяется на север, вплоть до Британской Колумбии.

Основной удар примет на себя Южная Калифорния, т.к. зона высокого давления будет сосредоточена непосредственно над этой частью региона, днем температура будет достигать отметки в диапазоне от 100F до 110F (37C-43).

В Центральной долине Калифорнии также будет очень жарко, а вот в северных районах температура будет немного ниже, чем на юге. Жара достигнет район залива Сан-Франциско, но, как ожидается, не будет такой экстремальной, как в Центральной долине и Южной Калифорнии. На побережье, включая центр Сан-Франциско, будет небольшое потепление: температура во второй половине дня составит от 60F до 70F (16С-21C).

Синоптики предупреждают, что в районе залива могут дуть ветры с берега, которые могут принести тепло на побережье и повысить риск лесных пожаров.