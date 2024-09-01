Калифорния инвестирует более 2 миллиардов долларов в развитие общественного транспорта.

30 август губернатор Гэвин Ньюсом объявил об утверждении дополнительных 343 миллионов долларов на поддержку общественного транспорт в самом густонаселенном штате страны. Финансирование было одобрено Транспортным агентством штата Калифорния (CalSTA) и является второй волной финансирования из пакета восстановления транзита в бюджете штата на 2023–24 годы. Это дополнительное финансирование в дополнение к 1,9 миллиарда долларов, объявленных в прошлом месяце.

“Наше сообщение транспортным агентствам Калифорнии ясно: мы вас поддерживаем. Калифорния стремится инвестировать миллиарды долларов в общественный транспорт, потому что миллионы людей полагаются на этот чистый, безопасный и надежный способ добраться до места назначения,” – губернатор Гэвин Ньюсом.

В рамках законопроекта SB125 общая сумма в размере 5,1 миллиарда долларов, распределенная на несколько лет, будет направлена ​​региональным агентствам по планированию перевозок с возможностью оплаты транзитных операций или капитальных улучшений. Оставшиеся средства будут утверждаться ежегодно до 2027-28 финансового года.

Примеры использования этих средств включают поддержание существующих уровней обслуживания, финансирование новой транспортной инфраструктуры, приобретение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и строительство транспортных узлов, а также восстановление и расширение транспортных услуг.

Пакет мер по восстановлению транзита также включает меры по обеспечению подотчетности, которые помогут стабилизировать транзитные системы и переоснастить их долгосрочные операции для лучшего соответствия потребностям населения. В рамках этих усилий CalSTA созвала целевую группу по трансформации транзита для разработки рекомендаций по политике для увеличения пассажиропотока, улучшения опыта транзита и решения долгосрочных операционных потребностей.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship