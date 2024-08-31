В Сакраменто отметили деятельность этнических СМИ

В Сакраменто прошла ежегодная конференция, выставка и вручение наград этническим СМИ.

27-28 августа в Сакраменто, в отеле Sheraton Grand, прошла ежегодная конференция, выставка и вручение наград этническим СМИ – 2024 CA Ethnic Media Conference, Expo & Awards -, организованная совместно Ethnic Media Services и California Black Media.

Около 250 представителей этнических СМИ, включая “Славянский Сакраменто” (единственное русско- и украиноязычное СМИ на мероприятии), лидеров общин, специалистов по коммуникациям и лиц, принимающих решения в правительстве, посетили двухдневное событие в отеле Sheraton Grand Sacramento.

Церемония награждения завершила двухдневное выставочное мероприятие, в котором участвовали спикеры из администрации штата, включая суперинтенданта образования штата Калифорния Тони Термонда, члена Ассамблеи Баффи Уикс (D-14), генерального прокурора Роба Бонту и казначея штата Фиона Ма.

Двадцать два судьи рассмотрели рекордные 310 заявок на 12 языках, охватывающих печатные и онлайн, вещательные, англоязычные и СМИ на национальных языках по всему штату в девяти категориях: “Выдающееся освещение спортивных событий”, “Борьба за права в Калифорнии”, “Здоровье и здравоохранение”, “Старение в поляризованном обществе”, “Культура разнообразия Калифорнии”, “Рост числа преступлений на почве ненависти и попытки найти исцеление”, “Политика и правила, способствующие переменам”, “Связь глобальных и местных новостей”, “Специальные лауреаты” и “Достижение успеха в Калифорнии”.

Общаясь и поздравляя друг друга, этнические журналисты, представляющие СМИ самых разных иммигрантских групп, начиная от общин хмонгов, представителей ЛГБТ и коренных американцев, заканчивая выходцами из Африки и с постсоветского пространства, отмечали похожесть проблем во всех сообществах иммигрантов и важность сотрудничества между разными этническими сообществами, чтобы делиться опытом и таким образом помогать друг другу.

Ключевые лица штата на конференции

В первый день мероприятия, 27 августа, приняли участие несколько ключевых лиц, принимающих решения в штате Калифорния – суперинтендант государственного образования штата Калифорния Тони Термонд и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

В своей программной речи Тони Термонд сделал заявление, что собирается стать первым черным губернатором штата, также подчеркнул, что грамотность является ключом к снижению уровня тюремного заключения в штате. Он предложил построить 30 единиц жилья на территории каждой школы по всему штату, что потенциально создаст 2,3 миллиона новых домов в Калифорнии, которая сталкивается с острой нехваткой жилья. “Детям нужны дома,” — сказал он.

В панельной дискуссии генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что его ведомство разработало ряд мер по борьбе с преступлениями на почве ненависти в Калифорнии. В 2023 году правоохранительные органы по всему штату сообщили о 1970 преступлениях на почве ненависти. Его ведомство предоставило руководство сотрудникам правоохранительных органов о том, как выявлять и расставлять приоритеты в отношении преступлений на почве ненависти. Офис генерального прокурора также призвал прокуроров создать подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти, а также группу реагирования и информирования общественности.

Особое внимание Бонта уделил жилищному кризису в штате. По его словам, Калифорния приняла множество мер для быстрого обеспечения поставок доступного жилья, но многие города не участвуют в этих мерах, поэтому его ведомство судится с этими городами. “Мы никогда не хотим подавать на кого-либо в суд, но если вы нарушаете закон, мы будем его применять,” — сказал Бонта.

Генеральный прокурор также сосредоточился на бездомности и увеличении поставок фентанила в штат. Он отметил, что сырьевые компоненты поступают из Китая в Мексику. Готовый продукт пересекает границу и попадает в города по шоссе I-5. По словам Бонты, усиленное патрулирование на границе и бдительность на шоссе могут помешать проникновению фентанила в штат. К бездомности и наркомании нужно относиться с состраданием, сказал он, добавив: “Общество следует судить по тому, как мы относимся к самым уязвимым”.

Член Законодательного собрания штата Калифорния Баффи Уикс объявила о сделке на 250 миллионов долларов, якобы призванной спасти этнические СМИ. Сделка представляет собой штатно-частное партнерство между Google и штатом Калифорния. Она позволяет гигантской технологической компании избежать выплаты доли дохода от рекламы, полученной от рекламных ссылок на цифровых новостных веб-сайтах. Крупные СМИ, включая The Wall Street Journal, назвали сделку «катастрофической».

Однако Баффи Уикс защищала сделку, настаивая, что “Это партнерство представляет собой обязательство по сохранению свободной и активной прессы. Это только начало”. Средства будут выделены соответствующим редакциям Школой журналистики Калифорнийского университета в Беркли.

Казначей штата Калифорния Фиона Ма, основной докладчик на второй день выставки, 28 августа, признала дефицит бюджета, но сказала, что ожидается, что «фонд на черный день» в размере 36 миллиардов долларов восполнит пробелы. Дефицит возник после трех лет профицита бюджета. Она также подчеркнула важность этнических СМИ в их способности донести до жителей штата информацию о множестве доступных им финансовых ресурсов.

Отдельное внимание она уделила программе CalSavers, которая обязывает любого работодателя, имеющего хотя бы одного сотрудника, зарегистрироваться в программе, чтобы его сотрудники могли откладывать деньги на пенсию. 90% работодателей штата являются малыми предприятиями: программа освобождает их от необходимости предлагать дорогостоящую пенсионную программу. Независимые подрядчики и фрилансеры также могут воспользоваться программой CalSavers.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.