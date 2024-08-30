Сотрудница Wells Fargo была найдена мертвой на рабочем месте через 4 дня после своей смерти.

60-ти летняя сотрудница Arizona Wells Fargo в городе Темпе Дениз Прюдом пришла на работу, отсканировав пропуск в 7 утра 16 августа, но с работы так и не ушла – 20 августа было обнаружено ее тело в рабочей кабинке. Сотрудники почувствовали неприятный запах, но сначала подумали, что он возник из-за неисправности с сантехникой.

Как сообщает полиция, в связи с инцидентом ведется расследование, но по предварительным данным признаков преступления не обнаружено. Причину смерти еще предстоит установить.

Сотрудник банка рассказал местному телевизионному каналу KPNX на условиях анонимности, что Дениз Прюдом обнаружил за столом один из коллег, когда ходил по зданию. Женщина работала вдали от главного прохода, в кабинке на третьем этаже, где бывает мало людей, поэтому ее обнаружили не сразу.

По поводу случившегося представитель Wells Fargo сделал следующее заявление для 12News об инциденте:

“Мы глубоко опечалены трагической потерей нашего коллеги в нашем офисе в Темпе. Наши мысли и молитвы с его семьей и близкими в это трудное время. Консультанты через нашу службу консультационной помощи сотрудникам готовы оказать поддержку нашим сотрудникам. Мы полностью сотрудничаем с полицейским департаментом Темпе в их расследовании и направим все дальнейшие вопросы им.”