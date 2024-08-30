3 сентября наступает крайний срок подачи заявок на финансовую помощь для студентов колледжей Калифорнии.

Ethnic Media Services и California Black Media в партнерстве с California Student Aid Commission (CSAC) провели брифинг этнических СМИ, чтобы подчеркнуть, что истекает срок подачи заявок на финансовую помощь студентами колледжей Калифорнии через FAFSA или California Dream Act Application (CADAA). Эта помощь доступна через бесплатную заявку на федеральную студенческую помощь (FAFSA) и заявку на California Dream Act (CADAA) на 2024-2025 учебный год, но студенты общественных колледжей должны подать заявку до вторника, 3 сентября.

В колледжах Калифорнии обучается более 1,9 миллиона студентов, что делает их крупнейшей системой высшего образования в стране. Более 70% этих студентов имеют разное этническое происхождение, 48% из них идентифицируют себя как латиноамериканцы. Кроме того, многие студенты имеют экономически неблагополучное происхождение, 65% из них классифицируются как экономически неблагополучные по Перкинсу.

Несмотря на доступность финансовой помощи через California Dream Act, количество нелегальных студентов, подающих заявки на эти программы помощи, остается низким. Цель брифинга — предоставить этим студентам четкую информацию и руководство, помогая им быть информированными и поддержанными в процессе подачи заявки. Крайне важно охватить всех подходящих студентов, включая студентов без документов, чтобы обеспечить им финансовые ресурсы, необходимые для продолжения обучения.

Для получения дополнительной информации посетите: Better FAFSA, Better CADAA.

“Еще не поздно поступить в колледж. Помощь в размере 383 миллионов долларов доступна до 3 сентября,” — сказала доктор Дейзи Гонсалес, исполнительный директор Калифорнийской комиссии по студенческой помощи (CSAC). “Этот срок — спасательный круг для студентов и для способности Калифорнии продолжать оставаться национальным лидером в сфере высшего образования для семей со смешанным статусом и студентов-иммигрантов.”

В Калифорнии 116 общественных колледжей. Из более чем двух миллионов студентов, посещающих их, более 70% имеют разное этническое происхождение, а 48% идентифицируют себя как испаноязычные. 54% всех студентов Калифорнии, имеющих право на финансовую помощь — то есть их годовой доход составляет менее 40 000 долларов США, — посещают общественный колледж. 65% студентов общественных колледжей Калифорнии происходят из экономически неблагополучных семей по закону Перкинса. (Закон Перкинса определяет экономически неблагополучных лиц как тех, кто происходит из семьи с доходом на уровне или ниже уровня бедности или которые получают финансовую помощь на основе потребностей).

“Ресурсы (в том числе на русском языке) доступны, чтобы помочь вам — независимо от вашего или вашего семейного статуса документов — покрыть обучение и расходы, такие как аренда, питание, транспорт, книги и даже уход за детьми,” — сказала Дейзи Гонсалес. “Студенты, которые подадут заявку до 3 сентября, получают право на все гранты и стипендии, доступные в Калифорнии.”

“Я живое доказательство силы финансовой помощи,” — продолжила она. “Будучи подростком в Лос-Анджелесе, я получила невероятный подарок в виде гранта Cal Grant и гранта Chafee Foster Youth, которые позволили мне поступить в Los Angeles Valley College в возрасте 15 лет. Позже я поступила в Mills College в Окленде, а затем получила степень магистра и доктора философии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.”

“Я посвятила всю свою карьеру образованию благодаря этому подарка,” — добавила она. “Деньги все еще на кону, и это может иметь значение, смогут ли студенты позволить себе свое образование.”

“Со мной продолжают связываться студенты без документов, которым говорят, как в старших классах, так и в школах для взрослых и других местах, что колледж не для них,” — сказала Нэнси Джодайтис. “Я хочу убедиться, что это сообщение будет донесено громко и ясно: независимо от того, что происходит на национальном уровне, это не значит, что это не повлияет на нас, не значит, что нет страха, но Калифорния продолжит поддерживать иммигрантов, которые были неотъемлемой частью нашего сообщества и нашего штата.”

Она добавила она, что в своем бюджете штата на 2022–2023 годы губернатор Ньюсом поставил цель, чтобы 70% калифорнийцев получили послевузовское] высшее образование к 2030 году. Иммигранты и студенты общественных колледжей с низким доходом играют ключевую роль в достижении этой цели. Общественные колледжи Калифорнии обслуживают 55% студентов DACA, и более 50% всех студентов Калифорнии имеют право на бесплатное обучение в общественном колледже благодаря помощи, доступной до 3 сентября.

“Финансовая помощь не считается частью государственной помощи (“public charge”),” — объяснила Нэнси Джодайтис. “В каждом государственном колледже и университете Калифорнии есть человек, который занимается поддержкой нелегальных студентов в школе.”

“Без финансовой помощи я не думаю, что я мог бы быть тем, кем являюсь сейчас», — сказал Айван Эрнандес, президент студенческого сената Калифорнийских общественных колледжей. “Я родился в США, но вырос в Мексике. Я вернулся на лечение после того, как мне поставили диагноз лейкемия, и остался, чтобы получить высшее образование. У моей семьи не было возможности финансово поддержать мое образование, поэтому мне пришлось подавать заявку на получение помощи.”

“Однако этот год был крайне разочаровывающим и сложным для людей из семей со смешанным статусом, таких как я, в плане доступа к высшему образованию,” — продолжил он. “Я из тех людей, которые обычно подают заявку FAFSA через неделю или две после открытия подачи заявок. Но я только на прошлой неделе подал FAFSA. Это были месяцы и месяцы стресса из-за беспокойства по поводу того, как я буду платить за колледж. Я зашел так далеко, я не хотел сдаваться. Я подумывал о кредитах.”

“Я постоянно обращался в свое учреждение, и мы с FAFSA не получили от них ничего, кроме «Мы работаем над этим»,” — продолжил он. “Но я обратился в CASC, и они один на один мне объяснили, как заполнять форму. На это ушло всего около двух часов. На самом деле это было проще, чем со старой формой, но многие студенты испытывают трудности с использованием нового языка — даже с переведенными формами, если определенные слова плохо переводятся на другие языки.”

Помощь в подаче заявлений FAFSA и CA Dream Act доступна на нескольких языках через CASC, включая русский, с помощью информационных листов, онлайн-чата, поддержки по электронной почте и поддержки по телефону (888) 224-7268.

“Мои родители, которые так и не доучились до средней школы, всегда говорят мне, что образование — это единственное, чего никто не может у тебя отнять,” — сказал Айва Эрнандес. “Система California Community College действительно изменила мою жизнь. Особенно среди нелегальных и нетрадиционных студентов, работающих полный рабочий день и поддерживающих иждивенцев, я вижу много страха в связи с необходимостью вернуться в класс или не иметь времени, чтобы попросить о помощи лично. Но есть много доступной поддержки. Это инвестиции в улучшение себя и своей семьи.”

“Мое послание студентам: Sí se puede, sí se pudo, e siempre te se pudra,” — добавил Эрнандес. “Независимо от трудностей, с которыми вы столкнетесь, вы сможете это сделать, всегда есть выход.”

Чтобы получить помощь, заявку на получение помощи нужно подать до 3 сентября 2024 года через FAFSA и CA Dream Act.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.