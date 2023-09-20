Мошенники использовали армянские, украинские и белорусские паспорта для мошенничества с банками США

Суд в Сан-Фернандо-Вэлли приговорил мужчину к более чем 6 годам тюремного заключения за организацию схемы обмана с банковскими чеками на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, главный организатор схемы 52-летний Ара Малхасян вступил в сговор со своей супругой и другими членами семьи, чтобы обмануть крупные банки на сумму более $1,7 миллиона. Он был приговорен к 81 месяцу федеральной тюрьмы.

Малхасян признал себя виновным в банковском мошенничестве и краже личности.

С мая 2015 года по сентябрь 2017 года Малхасян и его сообщники получали подлинные армянские паспорта, выданные другим людям, переклеивали фотографии на паспортах, и использовали фальшивые документы для получения других документов, а также для открытия банковских счетов.

Малхасян и его сообщники использовали банковские счета, выписывая недействительные чеки. Они злоупотребляли правилами банка, которые позволяли им переводить деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимали средства с банкоматов в казино Лас-Вегаса, прежде чем банковские служащие обнаруживали недостачу на счетах.

Всего Малхасян и его сообщники использовали 331 фальшивый армянский паспорт для незаконного получения $1 304 307 от Bank of America.

В отдельной схеме Малхасян сговорился со своим зятем, Смбатом Кечумяном из Северного Голливуда, провести аналогичную схему с использованием поддельных чеков, в которой один из соучастников открывал счет в Wells Fargo, используя украденный армянский паспорт, подделанный украинский или белорусский паспорт, вносил поддельные чеки на счет, а затем снимал средства со счета через банкоматы в казино Лас-Вегаса. В данном случае Wells Fargo понес ущерб в размере $401 420.

Кечумян признал себя виновным в банковском мошенничестве и краже личности. Он отбывает двухлетний срок за свои преступления.

49-летняя Света Кечумян, жена Малхасяна и сестра Смбата, также признала себя виновной в совершении банковского мошенничества и краже личности. Ее слушание по вопросу наказания назначено на 3 ноября.