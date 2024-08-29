В своё время Трамп отмазался от Вьетнама. Диагноз: костные шпоры.

Джон МакКейн служил во Вьетнаме. В 1967 году его штурмовик был подбит. Тяжело раненный и с многочисленными переломами он попал в плен. Когда вьетнамцы узнали, что он сын американского адмирала, они предложили отпустить МакКейна на родину. В обмен они собирались использовать сына адмирала в своих пропагандистских целях. МакКейн отказался и провёл пять с половиной лет в плену, где его пытали и отказывали в медицинской помощи.

В 2015 году в своей первой президентской гонки Трамп сказал «[МакКейн] герой войны, потому что попал в плен. Мне нравятся люди, которых не поймали».

Когда Трамп начал делать публичные заявления против мусульман, ему ответили родители американского офицера, отдавшего свою жизнь в Ираке, спасшего сотни американских солдат, и посмертно награждённого высочайшими наградами. В ответ Трамп унизил семью погибшего героя.

В 2017 году Президент Трамп посетил военное кладбище в Арлингтоне с первым главой трамповской администрации генералом Джоном Келли. Стоя возле могилы погибшего сына генерала, Трамп сказал: «Я не понимаю. Что они с этого получили?». Сначала Келли думал, что Трамп комментирует самоотверженность американских добровольцев. Но позже он понял, что Трамп просто не понимает жизненные решения, не связанные с личной выгодой.

«Он [Трамп] не может представить себе идею сделать что-то для кого-то, кроме себя», – сказал один из друзей Келли, четырехзвездный генерал в отставке. «Он просто думает, что всякий, кто делает что-либо без непосредственной личной выгоды, – лох».

В 2018 году во Франции Президент Трамп отказался посещать кладбище – традиционный визит для американского президента, – где похоронены американские солдаты, погибшие во время Второй мировой войны. Шёл дождь, и Трамп сказал, что вертолёт не мог летать в такую погоду и что охрана отказалась его отвести.

На самом деле Генерал Костных Шпор боялся, что ветер испортит его причёску (парик). Тем утром он спросил у своих подчинённых: «Зачем мне ехать на это кладбище? Оно заполнено лузерами». В другом разговоре он назвал 1800 погибших морских пехотинцев «лохами» за то, что они позволили себя убить.

В 2014 году Президент Обама подписал законопроект помощи ветеранам, спонсированный в том числе Сенатором МакКеном. В 2018 году Трамп подписал новую версию законопроекта со скромными изменениями. С тех пор он повторил (солгал) несколько сотен раз, что он подписал законопроект 2014 года. Трамп подчёркивал, как он и только он позаботился о ветеранах, а не Обама и не МакКейн.

В 2020 году Джон Келли подтвердил всё в интервью CNN: «Что я могу добавить, что еще не было сказано? Человек, который думает, что те, кто защищает свою страну в [военной] форме, или те, кого сбивают или тяжело ранят в бою, или военнопленные, которые годами подвергаются пыткам, – все «лохи», потому что «они с этого ничего не получили». Человек, который не хотел появляться в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что «это выглядит нехорошо для меня». Человек, который демонстрировал открытое презрение к семье Gold Star — ко всем семьям Gold Star — по телевизору во время кампании 2016 года и ругался, что наши самые драгоценные герои, отдавшие свои жизни, защищая Америку, — «лузеры» и не посетил их могилы во Франции».

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На этой неделе Трамп снова поехал на Арлингтонское кладбище. Не потому, что он вдруг изменил своё отношение к погибшим американским солдатам. Он использовать 13 погибших в результате теракта при эвакуации из Афганистана против Байдена и Харрис.

Напомню, что 29 февраля 2020 года Трамп (не Байден) договорился с Талибаном о выводе войск до мая 2021 года, исключив из переговоров афганское правительство, что Трамп (не Байден) сократил количество американских солдат в стране и что Трамп (не Байден) договорился выпустить пленных солдат Талибана. И после поражения на выборах Трамп (не Байден) пытался вывести войска ещё раньше – 11 ноября, – но военные и чиновники отказались выполнять приказ.

В Арлингтоне есть секция, где похоронены солдаты, погибшие в недавних конфликтах. В этом месте запрещается делать фотографии и снимать видео. В результате двое из свиты Трампа сцепились с работником кладбища, чтобы дать возможность Дорогому Лидеру сделать запланированный пиар.

Фото говорят сами за себя, а в интернете ходит мема: «Я никогда не стоял перед могилой, показывая большим пальцем вверх и широко улыбаясь. Но если я проживу дольше, чем он, такое может случиться».

Очевидно, что от нарциссического нарушения личности и отсутствия стыда и эмпатии не умирают. Вся надежда на костные шпоры.

Дмитрий Абрамсон