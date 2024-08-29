Во Фресно похоронили иммигранта из Таджикистана, Антона Алексенко, подозрительным образом погибшего в регионе Сакраменто. Похоронные мероприятия прошли в одной из церквей Фресно – First Street Church, где родственники и друзья погибшего рассказали о жизни молодого мужчины.

По словам выступавших на похоронном богослужении, Антон родился в Душанбе, Таджикистан, в 1986 г., в школьном возрасте участвовал в музыкальной джазовой группе, был чрезвычайно активным человеком, а после свое смерти стал донором органов.

Согласно записям коронера округа Сакраменто, с которыми удалось ознакомиться «Славянскому Сакраменто», Антон был убит 6 августа 2024 г. Однако, как нам заявили в офисе коронера, в отношении данного инцидента ведется следствие.