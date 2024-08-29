Гражданин России приговорен к 3,3 годам заключения за продажу украденной финансовой информации.

27-летний Георгий Кавжарадзе (также известный как «Джордж», «TeRorPP», «Torqovec» и «PlutuSS») из Москвы, Россия, был приговорен к 40 месяцам (чуть более 3 лет) тюремного заключения за то, что он продавал украденную финансовую информацию, учетные данные и другую личную идентификационную информациию (PII) на преступном интернет-рынке Slilpp.

16 февраля 2024 года Кавжарадзе признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Помимо тюремного срока Кавжарадзе должен выплатить 1 233 521,47 долларов в качестве возмещения ущерба.

Согласно судебным документам, в период с июля 2016 года по май 2021 года Кавжарадзе, используя ник «TeRorPP», выставил на продажу на Slilpp более 626 100 украденных учетных данных и продал более 297 300 из них на незаконном рынке. Впоследствии эти учетные данные были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 млн долл. США.

27 мая 2021 года аккаунт Кавжарадзе на Slilpp выставил на продажу 240 495 учетных данных, включающих доступ к счетам в банках в Нью-Йорке, Калифорнии, Неваде и Джорджии; эти данные позволили бы покупателю использовать их для кражи денег с онлайн-платежей и банковских счетов жертвы. В качестве оплаты за эту продажу Кавжарадзе принимал биткоины. ФБР установило, что Кавжарадзе вывел со своего биткойн-счета более 200 тысяч долларов прибыли, полученной от деятельности на Slilpp.

24 августа 2021 года Кавжарадзе был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, банковского мошенничества, мошенничества с использованием устройств доступа и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Oн был экстрадирован в США, где и предстал перед судом.