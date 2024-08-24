Обвиняемый предположительно крал данные, вымогал у жертв, отмывал выкупы.

Как сообщает Департамент юстиции США, члену российской киберпреступной группировки, 33-летнему Денису Золотареву из Москвы, были предъявлены федеральные обвинения, и 20 августа он предстал перед окружным судом США в Цинциннати, Огайо.

Большое федеральное жюри предъявило ему обвинение в сговоре с целью отмывания денег, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и вымогательстве по закону Хоббса.

Золотарев был арестован правоохранительными органами в Грузии в декабре 2023 года и с тех пор находился под стражей, а в августе Грузия экстрадировала его в США.

Согласно судебным документам, Золотарёв является членом известной киберпреступной организации, которая атакует компьютерные системы жертв по всему миру. Помимо прочего, российская киберпреступная группировка крадет данные жертв и угрожает опубликовать их, если жертва не заплатит выкуп в криптовалюте. Группа поддерживает сайт утечек и аукционов, на котором перечислены компании-жертвы и предлагается скачать украденные данные.

Предполагается, что Золотарев был активным членом российской киберпреступной группировки, общался с другими участниками, отмывал криптовалюту, полученную от жертв, и вымогал у жертв деньги. Золотарев — первый предполагаемый член группировки, арестованный и экстрадированный в США.