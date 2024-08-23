Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон поддерживает решение парламента Украины ограничить пропаганду идеологии «русского мира» и запретить деятельность религиозных организаций, которые остаются под влиянием Русской православной церкви и других российских религиозных центров. В условиях российской агрессии против Украины такие меры необходимы для защиты религиозной свободы, говорится в пресс-релизе Союза украинских церквей:

“Мы признаем важность религиозной свободы, но также осознаем, что Россия использует религию как инструмент пропаганды и геополитических целей. Закон, принятый 20 августа 2024 года, направлен на разрыв связей украинских религиозных организаций с российскими центрами, – гласит сообщение американской религиозной организации. – Мы призываем украинское правительство внедрять закон справедливо и непредвзято. Те организации, которые разорвали связи с российскими центрами, должны иметь возможность продолжать свою деятельность”.

Отмечается, что украинские церкви диаспоры в США считают важным сохранить международные стандарты религиозной свободы и принцип отделения церкви от государства.

“Украина должна оставаться страной, где верующие любых конфессий чувствуют себя защищенными. Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу и независимость”, – говорится в пресс-релизе.

Совет украинских христианских церквей штата Вашингтон был организован в начале текущего года и включает в себя десятки православных, католических и протестантских украинских церквей штата.