ВСУ ударили американскими бомбами по российскому опорному пункту в Курской области. С момента вторжения Украины на территорию Курской области властям РФ пришлось эвакуировать как минимум 130 тыс. местных жителей.

В своем телеграм-канале воздушные силы ВСУ опубликовали в видеоролик, на котором видны удары американскими бомбами GBU-39 по российскому опорному пункту в Курской области.

“Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих России,” — сказано в сообщении украинских военных.

Российская сторона пока не комментировала этот удар.

В июне США разрешили Украине наносить удары американским оружием по всей линии границы с Россией, однако до этого в течение длительного времени они не давали добро использовать предоставленное ими оружие для ударов по целям на территории России. Но после вторжения в Харьковскую область в мае этого года позиция Белого Дома изменилась: теперь Вашингтон считает, что Украина вправе наносить удары по территории России вблизи границы с Украиной, поскольку так она предотвращает нападения и обстрелы.

Несколько днями ранее Россия обвинила США в участии американской ЧВК в Курской области. Согласно заявлениям администрации Кремля, украинские войска наносят удары по Курской АЭС, а в плен ВСУ были взяты тысячи российских военнопленных.

