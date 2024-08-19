Разделяющие “традиционные ценности” могут не знать русского языка для получения вида на жительство в России.

19 августа Владимир Путин подписал указ “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, который упрощает переезд в Россию иностранцам, не разделяющим “деструктивные неолиберальные идеологические установки”. Документ подписан в “целях защиты основополагающих прав и свобод человека”.

Согласно указу, таким иностранцам можно будет получить вид на жительство в России вне установленных правительством квот, им также не нужно будет подтверждать знание русского языка и истории России.

“Перечень иностранных государств, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, утверждается правительством РФ по предоставлению МИДа РФ.”

МИД также должен обеспечить выдачу однократных виз на срок 3 месяца иностранным гражданам, которые хотят переехать в Россию для проживания “из иностранных государств по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики”.

Часть положений указа вступила в силу со дня его подписания, а часть – вступит с 1 сентября.

В ноябре 2022 года Путин подписал указ “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”, который называет традиционные ценности: патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, историческая память и др. Принадлежность к ЛГБТ-сообществу, чайлдфри – очевидно, не являются таковыми. Несоответствие традиционным ценностям становится все более частым поводом в России для притеснений и дискриминации.