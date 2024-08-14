Губернатор Ньюсом призывает школы немедленно ограничить использование мобильных телефонов в классах.

В большинстве школ в Калифорнии начался очередной учебный год. В связи с чем губернатор Гэвин Ньюсом направил письмо, адресованное школам, в котором призвал каждый школьный округ ограничить использование смартфонов в классах.

В своем письме губернатор выражает поддержку тем округам, которые уже ввели ограничения на использование мобильных телефонов, таким как Los Angeles Unified, и напоминает руководителям сферы образования о психических, учебных и социальных рисках, связанных с использованием мобильных телефонов в классах.

В 2019 году губернатор Ньюсом подписал закон AB 272, который наделяет школьные округа полномочиями регулировать использование смартфонов во время школьных занятий.

Основываясь на этом законе губернатор работает с Законодательным собранием Калифорнии над дальнейшим ограничением использования смартфонов студентами в кампусах. В июне губернатор объявил об усилиях по ограничению использования смартфонов во время школьного дня.

В своем письме, адресованном школам, губернатор Ньюсом, ссылаясь на ряд исследований, подчеркивает, что “чрезмерное использование смартфонов среди молодежи связано с повышенной тревожностью, депрессией и другими проблемами психического здоровья”.

Призывая каждый школьный округ “действовать прямо сейчас”, губернатор пишет, что “доказательства очевидны: сокращение использования телефона в классе приводит к улучшению концентрации, лучшим академическим результатам и улучшению социального взаимодействия.”