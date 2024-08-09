Собака спровоцировала пожар в доме, пожевав батарею

В доме начался пожар, когда собака жевала пауэрбанк.

В одном из домов Талсы, Оклахома, питомцы, 2 собаки и кот, сидели дома одни в гостиной дома. Один из барбосов решил как-то занять себя и стал жевать пауэрбанк, который не был в сети. Это зафиксировала камера внутреннего наблюдения.

На видео, опубликованном пожарной службой Талсы, можно увидеть, как одна собака старательно грызет пауэрбанк, он неожиданно заискрился, возникло пламя, которое стремительно стало распространяться по всей комнате. Кот убежал сразу, собаки, как видно на видео, еще какое-то время смотрели на огонь.

Согласно информации пожарной службы Талсы, все питомцы остались невредимы – они успели убежать через собачью дверь, семья также была благополучно эвакуирована.

Этот инцидент – лишнее напоминание, что все электронные девайсы должны находиться вне зоны досягаемости животных. Пожарная служба также рекомендует не держать в сети зарядные устройства, если вы их не используете и не заряжаете телефон или компьютер.