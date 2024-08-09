В среду, 7 августа, ФБР провело обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в рамках федерального расследования.

Он заявил журналистам около своего дома, что ордер на обыск сосредоточен на потенциальных нарушениях Закона о регистрации иностранных агентов, а российскому пропагандистскому каналу RT Риттер сказал, что эта шумиха была злобным шагом против его пророссийской позиции: в последние годы он особенно сблизился с Россией и поддерживает кремлевский нарратив относительно войны в Украине. Аккаунт Риттера в Твиттере был даже временно заблокирован после того, как он заявил, что это украинская полиция, а не российские войска, убивала сотни людей в Буче.

Российские СМИ называют Рихтера экс-разведчиком, который активно “комментировал специальную военную операцию на Украине” и “критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского”.

Скотт Риттер известен тем, что отбыл около 2,5 лет в тюрьме за откровенную переписку в 2011 году в онлайн-чате с детективом, выдававшим себя за 15-летнюю девочку. А в 2001 году он обвинялся в извращенных контактах с девочками-подростками, в том числе в организации сексуальных свиданий в Burger King. Однако по этому делу с него были сняты обвинения.

Риттер работал инспектором ООН по вооружениям и участником специальной комиссии UNSCOM, которой было поручено найти и уничтожить оружие массового поражения и производственные мощности для его выпуска в Ираке. После ухода в отставку в 1998 году он стал ярым критиком внешней политики США в преддверии войны в Ираке.

Обыск в доме Риттера в Нью-Йорке произошел на следующий день после того, как он пообщался с Робертом Ф. Кеннеди-младшим, который находился в зале суда Олбани на слушании по вопросу о том, должен ли независимый кандидат в президенты быть включен в ноябрьские выборы в Нью-Йорке.

На протяжении многих лет Риттер остается убежденным критиком внешней политики США, в первую очередь – на Ближнем Востоке. Его колонки выходят на «Аль-Джазире», он сотрудничает с российским государственным каналом RT.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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