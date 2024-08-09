Губернатор Калифорнии заручился федеральной поддержкой для ликвидации последствий “Паркового пожара”.

Уже две недели на севере Калифорнии бушует сильный лесной пожар – “Парковым пожаром” (Park Fire), начавшийся 24 июля неподалеку от города Чико из-за поджога. На данный момент это четвертый по величине лесной пожар в Калифорнии за всю историю наблюдений, он распространился на площадь 422 924 акра (из них 107 116 акров в национальном лесу Лассен) и затронул территории трех округов Бьютт, Шаста, Плумас и Техейма, только 34% зоны огня удается сдерживать. Прогнозы пожарных пока не вселяют оптимизма: сухая жаркая погода, отдаленные районы не способствуют ликвидации огня.

CalFire сообщает, что пожар продолжит продвигаться на север и восток, поднимаясь по склонам с критически сухой растительностью.

27 июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил командный пункт CAL FIRE, созданный для борьбы с «Парковым пожаром», и ознакомился с текущими усилиями по защите населения. После чего он объявил о получении федеральной помощи для округа Техейма в дополнение к ранее выделенной поддержке для округа Бьютт.

Накануне своего визита Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Бьютт и Техама, что позволяет привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пожаром, а также оказывать поддержку пострадавшим: в частности, упрощается доступ к пособиям по безработице и отменяется плата за восстановление водительских прав, свидетельств о браке и рождении. Ранее штат получил грант от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) на борьбу с пожаром в округе Бьютт.

Летний период с высокими температурами, отсутствием дождей является пожароопасным сезоном в Калифорнии, любые пожары вызывают значительные последствия для экологической обстановки и экономики, т.к. уничтожают миллионы акров лесов, лугов, полей, наносят вред как диким, так и домашним животным. Нередко люди теряют свои дома, фермы, машины и даже жизни.

Для борьбы с лесными пожарами власти и службы экстренного реагирования Калифорнии принимают меры по предупреждению и борьбе с пожарами, которые включают в себя мониторинг погодных условий, установку систем раннего предупреждения, проведение просветительских кампаний для населения и создание противопожарных полос. Тем не менее пожары продолжают оставаться большой угрозой, требующей постоянного внимания и подготовки.

В дополнение к основным правилам пожарной безопасности жителям Калифорнии важно помнить, что перед тем, как разжигать открытый огонь на любой территории, необходимо проконсультироваться с местными пожарными службами. Это поможет избежать потенциальных рисков и предотвратить возникновение пожаров. В сезон пожаров открытый огонь строго под запретом практически везде.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship