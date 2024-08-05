В Украине погиб журналист, бывший военный из Калифорнии

В Украине погиб американский журналист, мать добивается отправки тела на родину.

В Украине трагически погиб Титауни Кук, 41-летний бывший студент факультета журналистики колледжа Шабо (Chabot) в Хейворде, Калифорния. В Киеве он работал независимым журналистом, освещая последствия российского вторжения. 26 июля его мать, Кристин Кук, узнала о смерти единственного сына при подозрительных обстоятельствах, теперь она пытается вернуть его тело в США.

С этой целью она начала фандрайзинг, где пишет, что она “была счастлива, что он решил следовать своей мечте, хотя ей было страшно, поскольку Украина была такой далекой и нестабильной. Однако я уже сталкивался с этим, когда мой сын служил в морской пехоте, сражаясь за свою страну в Ираке.”

Титауни Кук пробыл в Киеве чуть больше года, где у него появились друзья и он знакомился с культурой, узнавал о разных людях и слышал о несправедливости войны и истории солдат, сражавшихся на линии фронта.

В четверг, 26 июля, посольство США в Киеве сообщило ей, что ее сын был найден мертвым при подозрительных обстоятельствах в 20 минутах от его квартиры. И, по ее словам, несмотря на то, что он служил в армии, они не могут отправить его на родину, поскольку он не был действующим военным в Украине.

Поэтому все заботы о перевозке тела ложатся на Кристин, которая пишет, что “поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, их аэропорты закрыты. Единственный способ доставить Титони домой — это перевезти его наземным транспортом в другую страну, а затем доставить оттуда сюда. С каждым из этих шагов связаны как политические, так и логистические проблемы. Расходы на похороны в Калифорнии очень высоки, а если добавить к этому стоимость международного транспорта, то они станут непосильными.

Я отчаянно пытаюсь вернуть его тело в Соединенные Штаты”.

Друзья Титауни Кука сообщают, что незадолго до смерти он занимался расследованием, связанным с проституцией и наркотиками в Украине. По словам его подруги и коллеги-журналиста Дианы Осауленко, он боялся оставаться дома в последнюю ночь и отправлял тревожные голосовые сообщения матери.

Находясь в Украине, Кук стремился рассказать о страданиях, разрушениях и разбитых семьях, вызванных войной; он документировал культурный ренессанс в сфере андеграундной музыки, происходящий в стране на фоне военного конфликта.

Ранее также сообщалось о другом калифорнийце — 28-летнем Джерико Скай Магаллоне, который был найден мёртвым под Бахмутом и захоронен в Калифорнии в начале июля этого года.

Между тем, с 2022 года Госдеп США настоятельно не рекомендует своим гражданам посещать Украину из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship