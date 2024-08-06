Одну из автозаправочных станций бренда “76” в Калифорнии ограбила толпа из почти сотни мародёров.

Происшествие случилось рано утром неподалеку от Международнoго аэропорта Сан-Франциско Бэй Окленд.

Рядом проходило автошоу, после завершения которого толпа зрителей ринулась на заправку “76”, работавшую круглосуточно.

Обычно в ночное время обслуживание происходит через окно, и это, как сообщается, разозлило толпу.

Поэтому около сотни человек ворвались внутрь помещения, где в течение сорока минут они все сметали с полок, крушили и ломали.

Мародеры вычистили кассу и банкомат на $25 000, а общий ущерб составил $100 000. Полиция прибыла на место происшествия спустя 9 часов.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com