Госдеп рекомендует гражданам США покинуть Украину

Госдеп сообщил гражданам США по поводу доступности рейсов из Украины. Ранее подобные рекомендации публиковались на сайте Госдепа для граждан США, пребывающих в Беларуси.

Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает своих граждан в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Как пишет Госдеп, у граждан США в настоящее время есть несколько вариантов, используя коммерческие рейсы из всех международных аэропортов Украины. Если у американцев в Украине возникли трудности с бронированием рейса, чтобы вернуться в Соединенные Штаты, они могут связаться с KyivACS@state.gov для получения инструкций.