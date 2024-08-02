Власти РФ освободили граждан Америки – журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морпеха США Пола Уилана и журналистку Алсу Курмашеву в рамках сделки по обмену политзаключенными.

По словам президента США Байдена, в рамках обмена стороны договорились об освобождении 16 человек из России.

В России Гершкович и Уилан были обвинены в шпионаже по заданию американских спецслужб и приговорены к 16 годам заключения.

1 августа граждане США уже должны быть на родине.

В указе о помиловании, подписанном Владимиром Путиным, Москва выражает “признательность руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена”.

Свободу также получили ряд политзаключенных, выступающих против войны в Украине и за демократию в России: Владимир Кара-Мурза, Лик Кевин, Воронин Демур, Чанышева Лилия, Останин Вадим, Фадеева Ксения, Скочиленко Александра, Яшин Илья, Пивоваров Андрей и Орлов Олег.

По заявлениям российских властей, решение о подписании указа о помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Между тем стало известно о последней просьбе Гершковича к российским властям — узнав о своём освобождении, журналист The Wall Street Journal попросил об интервью с Владимиром Путиным.

Подписывая необходимые документы, включая просьбу о помиловании, адресованную Путину, Гершкович спросил, согласится ли Путин дать интервью после его освобождения. Песков заявил, что Кремль рассмотрит этот запрос: «Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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