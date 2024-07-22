Американский журналист, работающий на газету WSJ, Эван Гершкович появился на свет в советской семье, которая в 80-х прошлого века переехала из Одессы в США.

Он всегда трепетно относился к людям из России и постсоветского пространства, любил ездить на родину своих родителей и рассказывать о событиях в РФ американской публике.

29 марта 23-го года Эвана задержали российские правоохранители во время обеда в одном из ресторанов Екатеринбурга. Его обвинили в шпионаже.

ФСБ полагает, что журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники.

С тех пор Гершкович находился в СИЗО.

19 июля 24-го года Свердловский областной суд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение запрашивало 18 лет.

Журналист вину не признал. Когда конвоиры начали выводить его из здания суда, Эван на прощание помахал всем присутствующим и улыбнулся.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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