50 000 шин, 12 000 матрасов и горы мусора: «Чистая Калифорния» отмечает три года прогресса.

Калифорния отмечает важную веху своей ключевой инициативой по благоустройству сообществ по всему штату и созданию более 18 000 рабочих мест. В рамках программы Чистая Калифорния (CleanCa) было вывезено более 2,6 миллиона кубических ярдов мусора – этого достаточно, чтобы покрыть дюймом мусора девять полос шоссе I-5 от Сан-Диего до канадской границы.

30 июля инициатива губернатора Гэвина Ньюсома CleanCa отметила 3 года работы в проектах благоустройства и уборки по всему штату. Запущенная в июле 2021 года и стоимостью 1,2 миллиарда долларов она помогла и продолжает помогать улучшать систему автомагистралей штата и местные сообщества, вывозя горы мусора и инвестируя в сотни местных проектов.

На данный момент достижения CleanCa и ее партнерам уже удалось:

• Вывезти более 2,6 миллиона кубических ярдов мусора

• Провести более 500 дней без свалок в общинах по всему штату

• Собрать более 12 000 матрасов.

• Собрать 50 000 шин.

• Привлечь около 60 000 волонтеров по уборке территории и

• Создать более 18 000 рабочих мест, включая должности для лиц, ранее находившихся в заключении, находящихся на испытательном сроке или испытывающих трудности с жильем.

За первые 3 года реализации программы значительно возросло количество бригад по уборке мусора на обочинах шоссе; завершено 94 из 312 проектов, и ожидается, что еще 171 будет завершен в течение следующих 12 месяцев.

Инициатива CleanCa также вложила средства в вовлечение сообществ и в образование, чтобы продлить борьбу с мусором в будущем. Это привело к тому, что участие в программе Adopt-A-Highway выросло на 50%: с 3000 до 4500 участков государственных дорог, принятых и очищенных общественностью.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship