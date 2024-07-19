Суд над корреспондентом Wall Street Journal проходил в Екатеринбурге за закрытыми дверями, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Российские судебные власти вынесли приговор гражданину США, корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Суд в Екатеринбурге приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило издание Meduza.

Ранее в пятницу представители суда заявили, что обвинение запросило для Гершковича 18 лет тюремного заключения и что приговор будет объявлен в 15:00 по московскому времени.

Суд над корреспондентом Гершковичем, начавшийся в прошлом месяце и проходящий за закрытыми дверями, возобновился в четверг после перерыва.

Как сообщалось ранее, в четверг заслушивались показания свидетелей.

Тогда же суд заявил, что в следующий раз СМИ получат доступ к Гершковичу лишь после оглашения приговора по его делу.

32-летний Гершкович находится за решеткой с тех пор, как в марте прошлого года российские власти арестовали его во время журналистской поездки и обвинили в шпионаже. Гершкович, правительство США и работодатель журналиста, издание Wall Street Journal, решительно отвергают выдвинутые против него обвинения.

Госдепартамент присвоил Эвану Гершковичу статус «неправомерно задержанного».

Власти США неоднократно предупреждали всех американцев о необходимости немедленно покинуть Россию, ссылаясь на риск неправомерных задержаний и преследований со стороны российских спецслужб.



Среди американцев, удерживаемых властями РФ, – бывший морской пехотинец Пол Уилан, имеющий гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады. Он был арестован в 2018 году и впоследствии приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Уилан отвергает предъявленные ему обвинения.



Журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода Курмашева была арестована в Казани в октябре, когда навещала свою престарелую мать. Семья журналистки живет в Праге. Курмашева, у которой кроме российского, есть гражданство США, также жила и работала там в последние годы.