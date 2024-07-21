56 человек арестованы за тайную проституцию в городе Ранчо Кордова.

Управление шерифа округа Сакраменто провело операцию по борьбе с проституцией и торговлей людьми в округе Сакраменто, в которой участвовали детективы Бюро специальных расследований шерифа (SIB), Северный патруль шерифа, Южный патруль и другие структуры управления шерифа совместно с полицией города Ранчо Кордова.

Правоохранители координировали и провели секретную операцию вдоль Уотт-авеню в Норт-Хайлендс: представители шерифа работали под прикрытием, выдавая себя за секс-работников и покупателей секс-услуг.

В результате этой операции было арестовано 56 человек, а также обнаружен пистолет без серийного номера, среди которых есть имена представителей славянской общины: Максим ВОЛКОМОРОВ (40 лет, Сакраменто) и Ткачук ВЛАДИСЛАВ (30 лет, Норт Хайлендс)​.