Трамп: «Бог спас меня…»

Бывший президент в четверг вечером принял президентскую номинацию своей партии на общенациональном съезде республиканцев в Висконсине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Всего через пять дней после покушения на его жизнь, Дональд Трамп с повязкой на голове в четверг вечером обратился к Национальному съезду Республиканской партии, чтобы принять президентскую номинацию своей партии и произнести речь, направленную на объединение его партии и нации в целом в поддержку его третьей подряд попытки занять Белый дом.

Во время своего выступления в четверг вечером Дональд Трамп описал, как он чудом выжил после покушения на свою жизнь, рассказывая восхищенной аудитории на Республиканском национальном съезде в своем первом выступлении после нападения, что он находится здесь «по милости Всемогущего Бога».

«Я услышал громкий свистящий звук и почувствовал, как что-то ударило меня очень, очень сильно по правому уху, – сказал он, выступая на сцене в Милуоки, с повязкой, все еще покрывающей его ухо. – Я сказал себе: вау, что это было? Это может быть только пуля.»

В ответ на слова экс-президента, сказавшего, что «меня не должно было быть здесь», аудитория закричала в ответ: «Да, ты должен быть здесь!» На больших экранах в глубине сцены в этот момент показывали фотографии окровавленного Трампа. Он похвалил агентов Секретной службы, которые бросились к нему на помощь, и отдал дань уважения погибшему от пули стрелка Кори Комператоре, жителю Пенсильвании.

Бывший президент занял необычно примирительную позицию в первые моменты своей речи, когда он официально принял партийную номинацию на пост президента.

«Я баллотируюсь в президенты для всей Америки, а не для половины Америки, потому что нет победы в том, чтобы победить на выборах для половины Америки», – сказал он, что стало заметным изменением в обычно воинственном тоне бывшего президента.

Впрочем, Трамп вскоре перешел к привычным нападкам на администрацию Байдена, утверждая без доказательств, что его уголовные обвинения являются политически мотивированными попытками предотвратить его избрание.

Во время своей речи Трамп много говорил об экономике. Он заявил, что во время его президентства инфляции не было, проведя контраст между своей администрацией и администрацией президента Джо Байдена, первые годы правления которого были отмечены высокими темпами инфляции.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что во время своего правления он осуществил крупнейшее в истории США сокращение налогов: «Отличная экономика, крупнейшее в истории сокращение налогов, крупнейшее в истории сокращение государственного регулирования, создание Космических сил, восстановление наших Вооруженных Сил. Мы сделали многое», – сказал он, пообещав снизить налоги и одновременно сократить федеральный долг, превышающий 36 трлн долларов.

Еще один вопрос, волнующий многих американцев – миграция, и Трамп не обошел этот вопрос в своем выступлении.

«Кризис, и он происходит прямо сейчас – массовое вторжение на нашу южную границу, которое привело к несчастьям, преступности, нищете, болезням и разрушениям в общинах по всей нашей стране. Никто никогда не видел ничего подобного», – заявил он.

«Я покончу с кризисом нелегальной иммиграции, закрыв нашу границу и достроив стену, большую часть которой я уже построил. По поводу стены мы имели дело с очень сложным Конгрессом, и я сказал: “Все в порядке, мы не будем обращаться в Конгресс”. Я называю это вторжением. Мы выделили нашим военным почти 800 миллиардов долларов. Я сказал, что возьму немного этих денег, потому что это вторжение. Стена уже построена, большая часть стены уже построена, и мы построили ее за счет этих средств. Потому что еще может быть лучше этого? Мы должны остановить вторжение в нашу страну, которое убивает сотни тысяч людей в год. Мы не позволим этому случиться», — заявил Трамп.

Часть своего выступления республиканский кандидат посвятил вопросам внешней политики. Экс-президент обвинил действующую администрацию в создании «международных кризисов», к которым он отнес «ужасную войну с Россией и Украиной, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом, и войну, вызванную нападением на Израиль, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом».

«При президенте Трампе Россия не захватила ничего», — заявил Трамп.

Он напомнил о борьбе своей администрации с «Исламским государством», а также о переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном, сказав, что «хорошо ладить с кем-то, у кого есть много ядерного оружия».

В своей речи он также упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его «жестким лидером». На прошлой неделе экс-президент США и венгерский премьер встретились в Мар-а-Лаго, резиденции Трампа во Флориде.

Критике со стороны Трампа подверглись и действия властей США в ходе вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

«При правильном руководстве все бедствия, которые мы сейчас переживаем, будут исправлены, и очень, очень быстро. Поэтому сегодня вечером, независимо от того, поддерживали вы меня в прошлом или нет, я надеюсь, что вы поддержите меня в будущем, потому что я верну американскую мечту. Это то, что мы собираемся сделать. Вы даже не слышите об американской мечте. С великим смирением я прошу вас радоваться будущему нашей страны», — заявил Трамп.

Речь завершила четырехдневное мероприятие, на котором соратники по партии встретили его с обожанием. Как пишет Reuters, все республиканцы теперь «кажется, полностью под его влиянием».

78-летний бывший президент, известный готовностью критиковать своих политических противников в обеих партиях, пообещал предложить более мягкое и личное послание о единстве после пережитого им покушения.

Речь Трампа стала кульминацией и заключением грандиозного четырехдневного республиканского форума, на который в Милуоки собрались тысячи консервативных активистов и избранных должностных лиц в штате Висконсин, накануне выборов, в которых сейчас участвуют два крайне непопулярных кандидата. Но менее чем за четыре месяца до выборов в гонке возможны значительные изменения.

Выступление Трампа происходит в тот момент, когда 81-летний президент Джо Байден все еще не потерял номинацию своей партии, столкнувшись с постоянным давлением со стороны ключевых союзников в Конгрессе, доноров и даже бывшего президента Барака Обамы, которые опасаются, что он может не выиграть переизбрание после катастрофических дебатов.

Долгое время союзники призывали Байдена к более активной кампании, но вместо этого он находится в изоляции в своем доме на пляже в Делавэре после того, как у него был диагностирован COVID-19.

Хотя Трамп, который часто выступает с громкими заявлениями, стремится к более мягким тонам в четверг вечером, программа заключительного дня съезда была также направлена на демонстрацию силы, что стало косвенном упреком Байдену.

Как сообщает Reuters, Трамп побил рекорд самой продолжительной речи на съезде в истории, продолжительность которой составила около полутора часов. Ему уже принадлежит рекорд 2016 года — 1 час 14 минут.

Среди самых известных спикеров в четверг были знаменитый борец Халк Хоган, президент Ultimate Fighting Championship Дана Уайт и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон. На сцене также выступил американский музыкант Роберт Ритчи, больше известный под псевдонимом Kid Rock.

Бывшая первая леди Мелания Трамп и Иванка Трамп, старшая дочь президента и его бывшая советница, также появились в зале съезда впервые за всю неделю. В отличие от 2016 и 2020 годов, в этот раз Мелания не выступала на съезде.

Адвокат Алина Хабба, представлявшая Трампа в некоторых судебных делах против него, также выступила на съезде.

«Голос Америки» вел прямую трансляцию выступления Дональда Трампа — смотрите на YouTube-канале VOA.