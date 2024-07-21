Президент Украины осудил попытку покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Зеленский поздравил Трампа с выдвижением в кандидаты в президенты от Республиканской партии. Украинский лидер также осудил попытку покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, пожелав экс-президенту «силы и абсолютной безопасности в будущем».

«Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной поддержки Америки в защите свободы и независимости нашей страны, – написал Зеленский в соцсети X. – Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Нападения России на наши города и села продолжаются каждый день».

По словам украинского президента, они договорились «обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

В свою очередь Дональд Трамп назвал «очень хорошим» состоявшийся разговор, заявив, что Зеленский «осудил гнусную попытку убийства в прошлую субботу и отметил, что в эти времена американский народ объединяется в духе единства».

«Я ценю президента Зеленского за его обращение, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей, – заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social. – Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

В воскресенье, комментируя покушение на Трампа в Пенсильвании, Зеленский написал в соцсети X, что «подобному насилию нет оправдания и нет места нигде в мире», пожелав политику выздоровления и принеся соболезнования близким погибшего участника митинга. В результате стрельбы Трамп получил легкое ранение; один из участников митинга – бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре – погиб. Похороны Комператоре прошли накануне во Фрипорте, Пенсильвания.

В четверг вечером Трамп официально принял номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах. В своей речи на Национальном съезде Республиканской партии он назвал российское вторжение «ужасной войной России и Украины, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом».