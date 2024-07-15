На предвыборном митинге Дональда Трампа вечером 13 июля в городе Батлер, неподалеку от Питтсбурга, штат Пенсильвания, раздались выстрелы. На видео, снятом на месте происшествия, видно, что на лице Трампа появилась кровь, он попытался спрятаться за трибуну, к нему сразу подоспели сотрудники службы безопасности.

Вскоре он был эвакуирован и находится в безопасности. Вскоре Трамп заявил, что его доктор «никогда ничего подобного не видел» и назвал «чудом», что 45-й президент выжил.

Секретная служба сообщила, что стрелок нейтрализован (обычно это значит, что он был убит), на месте от пуль стрелка умер один зритель, еще 2 человека находятся в критическом состоянии.

В связи с нападением на Дональда Трампа действующий президент США Джо Байден выступил со срочным обращением к американскому народу и осудил покушение на своего соперника на предстоящих президентских выборах, которые должны пройти в ноябре.

Со своей стороны Кремль уже успел отреагировать на случившееся в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает действующую американскую власть ответственной за попытку покушения на кандидата в президенты, но обвинила ее в создании атмосферы, которая спровоцировала нападение.