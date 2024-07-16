Стрелок, совершивший покушение на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, купил 50 патронов для винтовки в местном оружейном магазине за несколько часов до покушения. Известно, что 20-летний Томас Мэтью Крукс использовал винтовку AR-15. Преступник был ликвидирован на месте.

Следствие установило, что Крукс использовал законно купленную винтовку. Оружие принадлежало отцу Крукса, который легально владеет более 20 единицами огнестрельного оружия.

По данным ФБР, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании действовал в одиночку, сообщает Reuters.

У ФБР нет доказательств наличия каких-либо психических расстройств у подозреваемого, но пока расследование находится на ранней стадии. Также нет информации о его политических или идеологических предпочтениях.

По их словам представителей ФБР, поиск мотива стрельбы является одним из приоритетов расследования, пишет VOA.