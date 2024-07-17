В продолжение предыдущего поста, хочу рассказать про последнее прибежище конспирологов, последнюю линию обороны: «кому это выгодно». «Логика» там построена на том, что если что-то кому-то очень выгодно, оно не может быть случайным. И наоборот, случайное не может быть кому-то очень выгодно.

* * *

Я уже больше года пишу, что будет Трамп против Байдена, и даю приблизительно 50 на 50 каждому. То есть на основе существующей информации это невозможно предугадать. За что меня, конечно, критикуют уверенные «специалисты» и предсказатели с обеих сторон.

Перед тем, как Трампа признали виновным, я сказал, что опросы сдвинутся на 1–2%. Правда этих 2% может быть достаточно для победы. За это меня, кстати, тоже критиковали, но не так сильно.

После неудачных дебатов Байдена его практически списали все, кому не лень. Я сказал, что у Байдена был шанс, он его не использовал, но президентская гонка на этом не заканчивается. И снова пошёл сдвиг на 2% в другую сторону.

Поэтому, когда вы или кто-то другой рассказывает, что после покушения Трамп снова стал (как состоявшийся факт) президентом, извините, если я буду скромно улыбаться.

* * *

Ошибки, которую допускают практически все предсказатели-аналитики, заключается в том, что они примеривают настроение неопределившихся избирателей на себя. Или смотрят на реакцию “трампанутых”, которые в любом случае проголосуют за Трампа. Или выдают желаемое (победа Байдена и/или поражение Трампа) за аналитику. И если долго и уверенно повторять, что Байден (или Трамп) победит, то может это ему поможет.

Покушение на Трампа возбуждает “трампанутых”, которые и так собирались за него голосовать. Потенциально это может увеличить явку, но, скорее всего, они и так собирались участвовать.

Покушение на Трампа никак не повлияет на тех, кто и так собирался голосовать за Байдена. Ни демократов, ни независимых, ни never-Trump республиканцев.

И как только вы отбросите себя и своих единомышленников, и как только вы отбросите “трампанутых”, останутся те ~15%, которые до сих пор не определились. Я бы разделил этих «колебателей» на три категории.

1) Избиратели, которые реально следят за событиями, но ненавидят обоих кандидатов настолько, что не могут решить, кто хуже. Мне сложно представить, как покушение на Трампа изменит их отношение к Трампу, которого они до этого ненавидели.

2) Избиратели, которые ни за чем не следят и могут вообще не прийти на голосование. Да, новости про покушения они не смогут пропустить. Но даже если предположить, что это произведёт на них какой-то эффект (какой?), это будет временное явление.

3) Демократы или анти-трамписты, которые надеются, что вместо Байдена будет кто-то другой. С покушением всё понятно. Но моя личная теория (которая может быть ошибочная), что если Байден не откажется от номинации, когда станет ясно, что других вариантов нет, эти демократы вернутся «домой».

* * *

Но давайте поиграем в игру «кому это выгодно?»

До покушения у Байдена были плохие дебаты. До покушения возраст и потенциальная замена Байдена были на всех главных страницах СМИ. Что может быть лучше для Трампа? А покушение буквально заставило всех сменить тему.

Сразу после покушения у Трампа номинация. Трамп собирался рвать и метать. А ему теперь навязывают сбавить обороты. С перевязанным ухом.

Само покушение напомнило избирателям о том, кто уже несколько лет поощряет политическое насилие. Напомнило, что республиканская партия систематически выступает против любых ограничений на огнестрельное оружие. Напомнило, что вокруг Трампа всегда «что-то» происходит. Что он кандидат хаоса.

И в этом контексте, возможно, с дедушкой Джо лучше. С дедушкой Джо можно месяцами не включать новости и быть в полной уверенности, что ничего ужасного в стране не происходит. Что принимаются какие-то решения, хорошие-плохие, но в пределах разумного. И что жизнь будет продолжаться без катастрофических изменений.

Но если вы оцениваете свои предсказания на основе результата, без проблем! Redfield & Wilton Strategies, 15 июля, Трамп 43%, Байден 42%. Morning Consult, 15 июля, Трамп 46%, Байден 45%. Ipsos (самый крутой из них) 15-16 июля Трамп 40%, Байден 39%. Если убрать Кеннеди, то Трамп 43%, Байден 41%.

* * *

Чем меньше люди понимают в американской политике, тем увереннее они делают предсказания и лезут в конспирологию. Они не понимают, что страна настолько поляризована, а президентская гонка настолько близка и стабильна, что даже покушение ничего не меняет. А с другой стороны, 4 месяца в американской политике – вечность.

Дмитрий Абрамсон