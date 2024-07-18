Федеральный судья приговорил в среду гражданина РФ к трем годам тюремного заключения за участие в поставке OLED-микродисплеев двойного назначения российским компаниям, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский гражданин Максим Марченко был приговорен в среду окружным судьей Нельсоном С. Романом к трем годам тюремного заключения за участие в закупке OLED-микродисплеев двойного назначения для конечных пользователей в РФ. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.



29 февраля 2024 года Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде в мировом суде.



Представитель Минюста Дэмиан Уильямс заявил, что правоохранительные органы «не остановятся ни перед чем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто пытается обойти американские законы и получить доступ к некоторым из наиболее чувствительных технологий».



«Сегодняшний приговор должен стать напоминанием о том, что никакое количество подставных компаний или путаница в документах не остановят нас в преследовании тех, кто пытается незаконно получить доступ к контролируемым технологиям», – заявил он.



Исполнительный помощник директора ФБР Роберт Уэллс рассказал, что «Марченко и его сообщники управляли международной сетью контрабанды чувствительной микроэлектроники, используемой в военной технике и других системах вооружения».



«Сегодняшний приговор демонстрирует решимость ФБР внести свой вклад в защиту национальной безопасности и предотвратить перенаправление американских военных технологий иностранным противникам и враждебным национальным государствам», – добавил он.



Марченко проживал в Гонконге и управлял несколькими базирующимися там подставными компаниями, включая Alice Components, Neway и RG Solutions.



Эта сеть закупок обманным путем получала от американских дистрибьюторов большие объемы микроэлектроники двойного назначения, в частности микродисплеи, для перепродажи их российским компаниям. Микродисплеи применяются в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизорной оптике и других системах вооружения.