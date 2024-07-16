Дорогие конспирологи (с), я должен признать, что в этот раз вы сами себя превзошли!

В течение нескольких минут после покушения ещё ничего неизвестно, но вы со скоростью олимпийских чемпионов и остервенением мутантов набросились на эту новость с целым потоком гов… теорий заговора. Главное успеть первым поделиться своим гениальным анализом! Впереди полиции, президентской охраны и многочисленных журналистов с фото и видео камерами, которые ТАМ ПРИСУТСТВОВАЛИ!!!

* * *

Начну с “трампанутых”. Сенатор (и теперь кандидат на пост ВП) Джей Ди Вэнс тут же написал «Центральная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа».

Никогда не думал, что я соглашусь с Вэнсом, но Трамп действительно авторитарный фашист. Это моё личное мнение на основе многочисленных фактов за последние 8 лет. Но никакой связи между кампанией Байдена и покушением на Трампа, конечно, нет.

А главный советник предвыборной кампании Трампа Крис Лацивита тоже твитнул: «Ну, конечно, они пытались не допустить его к голосованию, они пытались посадить его в тюрьму, а теперь вы видите это…». Правда он это быстро удалил. То есть даже в штабе Трампа сообразили, что «не всё так однозначно».

Потому что лидером политического насилия в Америке за последние несколько лет был и остаётся Дональд Фёдорович. И дело не только в штурме Капитолия, который он организовал, за которым он восторженно наблюдал через телевизор и участников которого он обещал помиловать. Трамп издевался, когда узнал, что губернатора Мичигана пытались похитить. Трамп издевался над мужем Нэнси Пелоси, который серьёзно пострадал и чуть не погиб.

Не менее важно отметить, что именно республиканская партия продвигает неограниченную 2-ю поправку. И что остановить плохого дядю с оружием может только хороший дядя с оружием. Но хотелось бы один раз услышать похожую реакцию, когда это не ухо Трампа, а какая-нибудь школа. А не пару дней «thoughts & prayers» и призывы «не политизировать» убийства детей.

* * *

Тем временем рядовые “трампанутые” уже начали распространять слухи, что это Антифа. И я даже морально подготовился к тому, что финансировал всё Сорос через нелегальных иммигрантов, которые распространяют КРТ в школах, где из детей делают ЛГБТ, а они потом идут на демонстрации БЛМ. Вот только куда ХАМАС засунуть, ума не приложу.

Вскоре теории заговора разделились на две категории: заказ или постановка. Не знаете, куда определиться? Если вы за Трампа, то заказ. Если против, то постановка.

Как работает логика у нормального человека? Поступили факты, вещественные доказательства (видео!), показания свидетелей, официальные заявления, контекст, из которых можно сделать вывод.

Как работает логика конспиролога? 1) Делается вывод. После чего все последующие факты, доказательства, показания, заявления и контекст используется для подтверждения вывода.

Так ведь убили стрелявшего, ещё один человек погиб, двое в критическом состоянии… Поздно, потому что вывод уже сделан. Теперь нужно правильно вписать факты в установленный нарратив: заказ или постановка.

Ну и что, что убили нападавшего? Может он не знал, что его убьют. Может не все были в курсе. Заказ. Постановка.

Почему его пустили на крышу? Заказ. Или постановка.

Почему пуля попала именно в ухо? Он с расстояния больше 100 метров целился в ухо. И попал ровно в ухо. Однако профессионал. Постановка.

А был ли мальчик? А была ли пуля? И почему только кончик уха, когда 5.56 мм отрывает ухо целиком.

И вообще это был осколок стекла (и это всё меняет!). Потому что стреляли вообще не в Трампа (а в стекло, блть!). Постановка.

Почему Трамп взялся за ухо? Чтобы раздавить краску. Постановка.

Почему спрятался за подиум? Чтобы обмазаться кетчупом. Постановка.

Почему поднял кулак? Не может раненый в ухо (стеклом?) поднять так руку. Что подумают его избиратели? Что он выжил покушение и продолжает метить на пост президента? Постановка.

Почему такая плохая постановка? Иногда режиссёр плохой. Иногда актёры плохо играют. А может Трамп не знал, но ему помогли?

А первая мировая так и началась. Или вторая? А в России дома взрывали. А одна телохранительница Трампа вообще из России. А в Америке все наивные, а мы в курсе дела.

Заказ. Постановка.

* * *

Стрелял 20-летний парень. Сам, без какой-либо помощи. Его дразнили в школе. Друзей не было. Но был доступ к оружию отца.

Он зарегистрированный республиканец (это всё меняет!). В 2021 году он пожертвовал $15 (!) на демократическую организацию (ну это вообще всё меняет!). Что ему на самом деле стукнуло в голову, мы не знаем и возможно никогда не узнаем.

Почему его пустили на крышу дома? Это явно прокол. Скорее всего, местной полиции, но может быть и президентской охраны. Будет расследование.

Пулю поймал в кадр фотограф New York Times.

* * *

Но больше всего удивили формальные сторонники демократии. Жалко. Жалко, что от уха до мозга всего несколько сантиметров.

Мы же за демократию? А Трамп угрожает демократии. Значит можно. И нужно. А заказ, постановка или несчастный случай – какая разница?

Демократия может победить только, если авторитарный демагог и преступник проиграет на выборах. Если демократия поддерживает убийство кандидата в президенты, даже авторитарного демагога и преступника, она сама приближается к авторитаризму.

И этим мы отличаемся от Трампа и коня, на котором он приехал.

Дмитрий Абрамсон