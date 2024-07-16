Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес признан виновным во вторник по всем предъявленным ему пунктам обвинения на суде по делу о коррупции, включая получение взяток в виде золота и наличных от трех бизнесменов из Нью-Джерси, а также выполнение действий в качестве иностранного агента для правительства Египта, сообщает AP.

Приговор присяжных последовал после девятинедельного судебного процесса, в ходе которого прокуроры утверждали, что сенатор злоупотреблял своей властью.

Помимо этого, Менендес встречался с представителями египетской разведки и помогал этой стране получить миллионы долларов американской военной помощи, пишет AP.

Сразу после вынесения приговора лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Менендеса уйти в отставку.

«В свете этого обвинительного приговора, сенатор Менендес должен теперь поступить правильно по отношению к своим избирателям, Сенату и нашей стране, и уйти в отставку», – заявил Шумер.

Этот судебный процесс стал вторым случаем, когда Менендеса обвиняли в коррупции. В 2017 году другое судебное преследование по несвязанным обвинениям закончилось тем, что присяжные не смогли прийти к единому мнению.

VOA