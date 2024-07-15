Дональд Трамп получил легкое ранение при покушении

45-й президент Дональд Трамп госпитализирован. Инцидент со стрельбой на предвыборном митинге с его участием расследуется как возможное покушение, сообщает Служба новостей «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

На предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, который находится поблизости от Питтсбурга, раздались выстрелы. На видео, снятом на месте событий, заметна кровь на лице Трампа. Он был эвакуирован и находится в безопасности.

Стрелок мертв, сообщил окружной прокурор округа Батлер Ричард А. Голдингер. По предварительным данным погибли два человека, включая стрелявшего, еще один находится в критическом состоянии.

Толпа услышала несколько негромких хлопков, похожих на выстрелы из стрелкового оружия, прежде чем бывший президент потянулся к своему лицу и пригнулся. Его тут же окружили сотрудники Секретной службы, и прежде чем он встал, он находился в плотном кольце охраны.

Затем, покидая трибуну с заметным кротовотечением с правой стороны головы и в окружении сотрудников Секретной службы, он сказал: «Подождите». Жестикулируя правым кулаком, он несколько раз выкрикнул односложное слово, которой прозвучало как призыв к борьбе.

В заявлении штаба Трампа говорится, что кандидату в президенты от Республиканской партии была оказана необходимая медицинская помощь.

«Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», — говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Стивена Ченга. «С ним все в порядке, и он проходит обследование в местном медицинском учреждении».

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми опубликовал заявление в X: «Секретная служба осуществила защитные меры, и бывший президент находится в безопасности. В настоящее время идет активное расследование Секретной службы, и дальнейшая информация будет опубликована, когда она будет доступна».

Республиканские сторонники Трампа отреагировали незамедлительно.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который считается одним из основных кандидатов на пост вице-президента, написал в Х: «Все присоединяются ко мне в молитве за нашего президента Трампа и всех на этом митинге. Надеюсь, все в порядке».

Другой претендент, сенатор Марко Рубио из Флориды, написал в этой соцсети: «Бог защитил президента Трампа».

Аналитики, опрошенные “Голосом Америки”, считают, что происшедшее может иметь серьезный резонанс:



«Сегодня мир изменился», — сказал профессор Кейси Бургат из Университета Джорджа Вашингтона. «Покушение на бывшего президента Трампа будет иметь глубокие последствия не только для этих выборов, но и для более широкого контекста американской политики.

«Этот инцидент еще больше углубит межпартийные разногласия, а также вызовет критический диалог о природе политического дискурса и насилия в современной американской политике», — добавил он. «Будут партийные обвинения в том, как и почему это произошло, но по всему политическому спектру мы по праву услышим единое неприятие любого политического насилия. Я могу только надеяться, что это произойдет».