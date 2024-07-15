Президент выступил с обращением к стране в связи с покушением на Дональда Трампа, призвав все стороны политического спектра снизить градус риторики, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден осудил покушение на Дональда Трампа – предполагаемого соперника действующего главы государства на предстоящих в ноябре выборах, заявив, что в Америке нет места насилию и подчеркнув, что политика «не должна превращаться в поле боя» и что все разногласия необходимо решать с помощью бюллетеней для голосования.

Байден сказал об этом во время телевизионного обращения к нации, которое транслировалось в 20:00 по времени Восточного побережья в связи с покушением на жизнь Трампа, которое произошло в субботу вечером на митинге в Пенсильвании.

Джо Байден воспользовался официальной обстановкой Овального кабинета Белого дома, чтобы подчеркнуть необходимость сплочения американцев после попытки убийства Трампа.

«Стрельба в Трампа стала сигналом для всех нас сделать шаг назад» – сказал Байден. К счастью, Дональд Трамп не получил серьезных травм, добавил он.

«Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой. Политическая риторика в этой стране стала очень жаркой. Пришло время ее остудить, — заявил Байден. – Мы все несем ответственность за это».

«В Америке мы решаем наши разногласия на избирательных участках. Вот как мы это делаем. С помощью урн для голосования. Не с помощью пуль», — сказал Байден во время своей речи, которая длилась около семи минут и транслировалась крупнейшими общенациональными телеканалами.

Это выступление из Овального кабинета с обращением по вопросам, имеющим большое значение для американцев, стало третьим для Байдена с тех пор как он пришел к власти в 2021 году.

Выступление Байдена позволило ему продемонстрировать авторитет и весомость должности президента, что является важным символическим сигналом в его спорах с некоторыми представителями собственной Демократической партии, которые призывают своего 81-летнего лидера отказаться от переизбрания из-за опасений, что здоровье не позволит ему успешно справляться с обязанностями главы Белого дома еще четыре года.

Ранее в воскресенье Байден приказал провести проверку федеральной безопасности после того как Дональд Трамп был ранен, а его сторонник погиб на политическом митинге в Пенсильвании.

Подозреваемый стрелок сумел обойти агентов Секретной службы, отвечающих за охрану Трампа, поднялся на крышу здания рядом с местом выступления кандидата и сделал несколько выстрелов, прежде чем был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Выступая сегодня днем в Белом доме, Байден сказал, что поручил Секретной службе пересмотреть все меры безопасности, принятые для Республиканского национального конвента, который пройдет в Милуоки на этой неделе, и где Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Кроме того, он сказал, что на вчерашнем совещании он поручил провести «независимую проверку национальной безопасности, чтобы точно оценить, что произошло». Он сказал, что результаты расследования будут представлены американскому народу.

Байден подчеркнул, что расследование инцидента ФБР находится на ранней стадии и приказал провести его тщательно и оперативно.

«Я призываю всех, всех, пожалуйста, не делайте предположений о мотивах или связях [стрелка]. Дайте ФБР и их партнерским ведомствам выполнить свою работу», – сказал он.

Республиканские конгрессмены заявили, что они также проведут расследование действий сотрудников Секретной службы, обвинив Байдена в предполагаемых провалах в работе ведомства. Политическое насилие в США в последние годы возросло, причем большинство смертоносных атак происходит со стороны правых групп и индивидуумов.

Предвыборная кампания Байдена убрала всю политическую рекламу, критикующую Трампа.

«Единство – самая труднодостижимая цель, но сейчас нет ничего важнее единства. Мы будем спорить и не соглашаться. Это не поменяется. Но мы не будем забывать, кто мы такие – американцы», – сказал он.

Байден сказал, что у него был короткий, но хороший разговор с Трампом в субботу вечером, и что он «искренне благодарен, что [Трамп] чувствует себя хорошо и восстанавливается».

«В Америке нет места для такого рода насилия или любого насилия вообще. Попытка убийства противоречит всему, за что мы стоим … как нация – всему», – сказал он.