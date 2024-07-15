Согласно принятому постановлению, специальный прокурор Джек Смит, выдвинувший обвинение, был назначен незаконно и не имел полномочий на возбуждение дела, пишет VOA совместно с Reuters.

В понедельник окружной судья во Флориде прекратила уголовное дело, в рамках которого бывший президент Дональд Трамп обвинялся в незаконном хранении секретных документов.



Эйлин Кэннон, кандидатура которой ранее была выдвинута Трампом, постановила, что специальный прокурор Джек Смит, выдвинувший обвинение, был назначен незаконно и не имел полномочий на возбуждение дела.

Кэннон также постановила, что расследование Смита неправомерно финансировалось из постоянного и неограниченного фонда, созданного Конгрессом в 1980-х годах для проведения независимых расследований.



Решение стало еще одной юридической победой Трампа после того, как 1 июля Верховный суд постановил, что как бывший президент он обладает иммунитетом от судебного преследования за свои официальные действия на президентском посту.



Прокуроры, скорее всего, обжалуют это решение. В других случаях суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции назначать специальных прокуроров для ведения политически острых расследований.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник заявил, что «это потрясающе ошибочное решение идет вразрез с давно принятой практикой и повторяющимися судебными прецедентами».



«Оно неверно с точки зрения закона и должно быть немедленно обжаловано. Это еще одно доказательство того, что судья Кэннон не может вести это дело беспристрастно и должна быть отстранена (от рассмотрения этого дела)», – сказал он.

Трамп заявил в социальных сетях, что решение Кэннон должно стать «лишь первым шагом», и призвал прекратить все четыре уголовных дела против него.



«Давайте объединимся, чтобы покончить с использованием нашей системы правосудия в качестве оружия», – написал Трамп.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение судьи – «хорошая новость для Америки и для верховенства закона».

«В то время, как мы работаем над объединением страны после попытки покушения на (экс-президента) Трампа, мы также должны работать над тем, чтобы положить конец юридической войне и политической охоте на ведьм, которые несправедливо нацелены на Трампа и разрушают веру американского народа в нашу систему правосудия. Это событие – важнейший шаг на пути к достижению этой цели», – говорится в заявлении Джонсона.



Решение Кэннон ставит под сомнение будущее дела, которое некогда представляло серьезную юридическую опасность для Трампа.

Смит также осуществляет судебное преследование Трампа в федеральном суде в Вашингтоне в связи с попытками отмены результатов выборов 2020 года, но его адвокаты не заявляли аналогичных претензий к специальному прокурору по этому делу.



В деле о документах Трампу были предъявлены обвинения в том, что он умышленно сохранил секретные материалы по национальной безопасности в своей резиденции в Mar-a-Lago после ухода с поста президента и препятствовал усилиям правительства по их получению.



Двум другим лицам, личному помощнику Трампа Уолту Науте и управляющему недвижимостью в Мар-а-Лаго Карлосу де Оливере, также были предъявлены обвинения в препятствовании расследованию.



Адвокаты Трампа оспаривали правовые основания для решения генерального прокурора Меррика Гарланда, принятого в 2022 году, о назначении Смита руководителем расследования в отношении Трампа. Они утверждали, что это назначение нарушает Конституцию, поскольку его должность не была учреждена Конгрессом и утверждена Сенатом.



Адвокаты из офиса Смита оспорили претензии Трампа, заявив, что существует устоявшаяся практика назначения специальных прокуроров для ведения политически значимых расследований.



Консервативный член Верховного суда Кларенс Томас поддержал протест Трампа против назначения специального прокурора. Согласившись с решением суда о предоставлении Трампу широкого иммунитета по делу о выборах, Томас поставил под сомнение законность назначения Смита, используя аргументы, сходные с теми, что привели адвокаты Трампа.



Гарланд назначил Смита, прокурора по делам о государственной коррупции и международных военных преступлениях, чтобы обеспечить расследованиям в отношении Трампа независимость от Министерства юстиции.