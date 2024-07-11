Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года, однако помимо главы государства, 47-го по счету, калифорнийцам предстоит сделать выбор между 10 предложениями (Propositions), которые прошли квалификацию и будут указаны в избирательном бюллетене.

Вот, какие Prepositions калифорнийцы увидят в своих бюллетенях:

Proposition 2 предлагает избирателям одобрить финансирование облигаций на сумму 10 миллиардов долларов для устаревших образовательных учреждений, 8,5 миллиардов долларов пойдут на обновление или строительство новых зданий школ К-12., а 1,5 миллиарда долларов будут использованы для общественных колледжей.

Proposition 3 предлагает исключить из Конституции Калифорнии устаревшую, как считают законодатели, формулировку, в которой говорится, что брак — это союз между одним мужчиной и одной женщиной. И хотя с 2013 года в Калифорнии признаются однополые браки, формулировка в главном документе штата осталась неизменной. Текущую формулировку заменят на: “Право на вступление в брак является фундаментальным правом”.

Proposition 4 предлагает запросить 10 миллиардов долларов в виде бондов для различных климатических проектов, 3,8 миллиарда из которых пойдут на обеспечение безопасной питьевой воды и устойчивость к засухе и наводнениям, 1,5 миллиарда долларов – на устойчивость к лесным пожарам; 1,2 миллиарда долларов – на защиту от повышения уровня моря и др.

Proposition 5 снизит подавляющее большинство голосов, необходимое избирателям для утверждения местных специальных налогов на жилищные и инфраструктурные проекты в Калифорнии. В настоящее время необходимо две трети голосов, Proposition 5 снизит порог до 55%. В случае принятия закона местным органам власти будет легче взимать налоги или выпускать облигации для строительства доступного жилья в своих юрисдикциях.

Proposition 6 уберет из конституции Калифорнии все формулировки, разрешающие рабство и принудительный труд. Текущая формулировка «Рабство запрещено. Принудительный труд запрещен, за исключением случаев наказания за преступление». Эта формулировка будет изменена на «Рабство и принудительный труд запрещены». Заключенных в тюрьмах также нельзя будет наказывать за отказ от рабочего задания.

Proposition 32 предполагает увеличение минимальной заработной платы в Калифорнии до 18 долларов в час до 2026 года. Однако в случае экономического спада губернатор имеет право дважды приостановить повышение.

Proposition 33 предполагает расширение контроля арендной платы в Калифорнии. Если предложение будет принято, то действующий почти три десятилетия закон, который запрещает контроль арендной платы на дома и квартиры, построенных после 1 февраля 1995 года, будет отменен. Города и округа будут иметь больше возможностей ограничивать рост арендной платы для новых и существующих арендаторов, что затруднит повышение цен арендодателям.

Proposition 34 требует, чтобы определенные организации, использующие федеральную программу скидок на лекарства, тратили не менее 98% этих средств на непосредственный уход за пациентами.

Proposition 35 предлагает установить постоянным налог для медицинских страховщиков (налог MCO), срок действия которого в настоящее время истекает в 2026 году. Введение налога MCO также позволяет штату использовать дополнительные федеральные средства для оплаты Medi-Cal. Proposition 35 предполагает, что средства от налога будут использоваться только для Medi-Cal, и запрещает штату использовать эти деньги для замены существующих средств.

Proposition 47 предлагает ужесточение наказаний за некоторые правонарушения, связанные с наркотиками и мелкими кражами. Сейчас мелкая кража в калифорнийских магазинах не является уголовным преступлением, если сумма украденного не превышает $950, этот подход будет изменен и мелкая магазинная кража будет считаться уголовным преступлением для рецидивистов. Также предполагается увеличение срока наказания за ряд преступлений, в которых присутствуют наркотики, в том числе фентанила. Потенциальные изменения обеспечат судьям законное право отправлять на лечение тех, кто неоднократно обвинялся в употреблении наркотиков.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship