Апрельский отчет Калифорнийской Ассоциации Риэлторов: цены на жилье в штате бьют рекорды.

Согласно апрельскому отчету Калифорнийской Ассоциации Риэлторов (CAR), в апреле этого года количество продаж домов на одну семью достигли 275 540, это на 3% больше, чем в марте – тогда было продано 267 470 домов, и на 4,4% больше по сравнению с апрелем прошлого года с его 263 960 проданными домами. С начала года продажи домов выросли на 1,6%.

Средняя стоимость жилья в Калифорнии в апреле превысила $904 210, что на 5,8% больше, чем в мартовская средняя стоимость, и на 11,4% больше, чем в апреле 2023 года. Тогда средняя стоимость немного составляла $811 510. Таким образом, апрельская средняя цена впервые в истории превысив отметку в 900 000 долларов за дом установила рекорд цены.

Отчет также показал, что продажи калифорнийских домов стоимостью от 1 миллиона долларов в последние несколько месяцев продолжают оставаться на лучшем уровне, чем их более дешевые. Продажи в этом сегменте рынка выше в апреле выросли на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту продаж более дорогих домов способствует повышение средней цены по штату.

Для сравнения, продажи в сегменте стоимостью менее 500 000 долларов США умеренно снизились (-8,0%).

Тем не менее, согласно отчету CAR, более полутора лет подряд темпы продаж сохраняются ниже порогового значения в 300 000 домов.

Кроме этого, отчет показал, что по сравнению с прошлым годом продажи жилья больше всего выросли в регионе Центрального побережья – на 26,7% за ним следует рост в 23,1% в районе залива Сан-Франциско и рост в 11,3% Центральной долине. На севере штата продажи домов выросли н 9,4% и на 8,7% в Южной Калифорнии.

В 14 из 53 округов зафиксировано снижение продаж по сравнению с прошлым годом: наибольшее падение продаж зафиксировано в округе Саттер (-26,1%), за ним следуют Моно (-25,0%) и Лассен(-20,0%).

В 39 округах наблюдался рост продаж по сравнению с прошлым годом, причем в 31 из них продажи подскочили более чем на 10%. Наибольший годовой прирост продаж зафиксирован в Марипосе (340,0%), за ним следуют Мендосино (84,0%) и Санта-Круз (63,5%).

Кроме этого, согласно отчету, в 40 округах средняя цена за дом повысилась по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен в апреле наблюдался в округе Дель-Норте (41,3%), за ним следуют Санта-Барбара (29,6%) и Марипоса (29,3%).

При этом в 13 округах медианная цена снизилась и больше всего это заметно в округах Тринити – на -31,1%, Лассен (-19,0%) и Амадор (-10,2%).

В 49 округах из 51 количество новых активных предложений по сравнению с прошлым годом также увеличилось: больше всего предложений было в округе Плумас – на 92,9%, за ним следуют Сискою (77,3%) и Эль-Дорадо (73,6%). В округах Лейк и Лассен, наоборот, количество предложений о продаже уменьшилось на -15,1% и -8,6% соответственно.

Отчет калифорнийских риэлторов также показал, что в среднем дом в Калифорнии продается за 16 дней, год назад на это уходило 20 дней; средняя цена за квадратный фут составила $440 по сравнению с $394 в апреле год назад, а средняя процентная ставка по 30-летней фиксированной ипотеке составила 6,99% по сравнению с 6,34% в апреле 2023 года.

По словам президента CAR Мелани Баркер, aпрельское восстановление продаж и цен на жилье показывает устойчивость рынка жилья Калифорнии и является сигналом о том, что покупатели и продавцы начинают приспосабливаться к условиям более высоких процентных ставок.

Ранее сообщалось о том, что средняя цена дома в Кремниевой долине достигла $2 млн.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship