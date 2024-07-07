Дарья Трифонова из Флориды организовала сбор средств на GoFundMe для организации похорон своей подруги, Елены Павловой, которая трагически погибла 4 июля на отдыхе.

Елена родом из Беларуси, в США у нее нет родственников, ее муж умер 2 года назад, детей она воспитывала одна.

В группе “Беларусы США. Разам лягчэй” написано, что 4 июля она каталась на тюбинге вместе с подругой, случился занос, обе вылетели из тюбинга, столкнулись с деревом. Елена умерла на месте, подруга с переломом таза находится в больнице. Лодкой управлял бойфренд подруги Елены, полиция его задержала, лодку конфисковали.

Дети Елены, сын Марк (6 лет) и дочь Елизавета (15 лет), остались круглыми сиротами и “нуждаются в нашей поддержке”, пишет Дарья.

“Мы объединяемся, чтобы почтить память Елены и помочь её семье в это трудное время. Любое пожертвование, даже самое небольшое, поможет покрыть расходы на похороны и обеспечить заботу о её детях. Ваша щедрость будет для них огромной поддержкой,” – пишет Дарья.

В группе “Беларусы США. Разам лягчэй” пользователь Марина Силкова пишет, что Елена была родом из Витебска, ее муж-дальнобойщик погиб в аварии, которая случилась “по непонятным причинам”, сейчас дети временно находятся у родителей парня дочери Елены, “девочка просит помощи и просит, чтобы маму не кремировали, а похоронили по нашим традициям. Ребенок в шоке.”