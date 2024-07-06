В начале июня Департамент внутренней безопасности объявил об усилении возможности поиска мигрантов, находящихся под стражей после пересечения границы.

Возможности поиска людей, которые незаконно пересекли границу США теперь расширены: Иммиграционная и Таможенная служба (ICE) улучшила возможности поиска на своем сайте Online Detainee Locator System (ODLS), включив лиц, которые в настоящее время находятся под стражей Таможенно-пограничной службы США (CBP) в течение 48 часов или более.

Раньше страничка ODLS показывала результаты только в том случае, если человек был задержан сотрудниками ICE.

Родственники и друзья мигрантов, используя эту веб-страницу, могут узнать, находится ли их пропавший близкий человек под стражей в правительстве США, без необходимости обзванивать различные учреждения Департамента внутренней безопасности. Часто такие поиски занимали много времени и были неэффективны.

Поиск доступен на одиннадцати языках, в том числе и на русском языке. Человека можно найти по имени, фамилии, дате рождения, стране и дате рождения, а также по A-number.

Департамент внутренней безопасности предупреждает, что незаконное пересечение границы само по себе опасно. Таможенно-пограничная служба (CBP) призывает мигрантов искать законные пути въезда в Соединенные Штаты и не связываться с контрабандистами. CBP продолжает обрабатывать все случаи пересечения границы и выдворять лиц, которые нелегально прибывают на границу США и не имеют законных оснований для пребывания.

Более подробную информацию можно найти на веб-странице программы CBP по разыскиваемым мигрантам и на веб-странице «Поиск кого-то на содержании под стражей».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship