Америка не перестает обсуждать победительницу национального конкурса красоты “National American Miss” Сару Милликен, которая представляла штат Алабама.

Корону красотке плюс-сайз вручили в конце мая и теперь ей предстоит побороться за первое место на национальном конкурсе, который пройдет во Флориде в ноябре.

23-летняя Сара несколько раз пыталась забраться на олимп красоты и только с третьей попытки ей удалось заполучить заветный приз.

Милликен не помнит себя от счастья и с достоинством принимает все негативные комментарии в социальных сетях, которые, в первую очередь, критикуют ее нестандартную внешность.

На просторах Интернета победительница конкурса красоты ежедневно получает хейт и шейминг.

“Действительно ли это считается привлекательным в Алабаме? ” – пишет под ее фотографиями один из пользователей Инстаграм.

Но Сара Милликен лишь улыбается в ответ и подсчитывает тысячи новых поклонников по всеми миру, которые поддерживают девушку plus-size и верят в ее успех на национальном конкурсе “Мисс Америка”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship