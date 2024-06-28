Выходец из Средней Азии приговорен к 2,5 годам за отмывание миллионов долларов.

Так сложилось, что выходцы из бывшего СССР стали часто фигурировать в отмывали миллионов долларов, полученных от мошенничества в сфере здравоохранения особенно в период COVID. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается, при изучении информации Департамента юстиции США, который, по всей видимости, активно расследует все случаи получения финансовой помощи, когда в стране действовала чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

Две недели назад 46-летний Мухиддин Кадиров из Квинса, штат Нью-Йорк, был приговорен к 30 месяцам (2,5 года) тюремного заключения за участие в сговоре с целью отмывания миллионов долларов из схемы мошенничества в сфере здравоохранения, которая в первую очередь была нацелена на Medicare и Программы Medicaid. Помимо тюремного заключения, Кадиров был приговорен к трем годам условно и штрафу в размере более 6 миллионов долларов.

Кадыров контролировал три банковских счета подставных компаний, открытых на имя другого человека, которые он использовал для отмывания более 6 миллионов долларов, в том числе более 4 миллионов долларов для своего сообвиняемого Нерика Ильяева.

Согласно судебным документам, примерно с марта 2021 года по весну 2022 года Кадыров участвовал в сложной сети по отмыванию денег, члены которой обычно вносили чеки от медицинских компаний, которые представляют собой доходы от мошенничества в сфере здравоохранения, на банковские счета в Нью-Йорке, принадлежащие подставным компаниям.

Схема выглядела так: заговорщики, контролирующие подставные компании, обычно собирали наличные деньги у лиц, проживающих в США, которые хотели перевести средства (часто в Узбекистан) по нелицензированным каналам. Затем заговорщики передавали эти деньги за вычетом своей комиссии заговорщикам, предоставляющим медицинские чеки.

После этого заговорщики, контролирующие подставные компании, обычно переводили доходы иностранным компаниям для покупки у них товаров. Иностранные компании отгружали товары импортерам в Узбекистане, импортеры платили в долларах за товары партнерам заговорщиков, управляющим подставными компаниями. Эти партнеры в Узбекистане затем передавали американскую валюту семьям и друзьям лиц, которые предоставили деньги заговорщикам, контролирующим подставные компании в Нью-Йорке.

В рамках своего участия в сети по отмыванию денег Кадиров контролировал три коммерческих банковских счета, открытых на имя трех различных подставных компаний, которые предположительно были оптовыми компаниями. Он использовал счета подставных компаний для отмывания примерно 4,2 миллиона долларов США из аптеки на Манхэттене («Аптека-1»), контролируемой Ильяевым, которая предоставляла поддельные счета за дорогие лекарства от ВИЧ. В период с марта 2021 года по апрель 2022 года через счета подставных компаний Кадырова прошло около 6,9 миллиона долларов, включая не только доходы от мошенничества в «Аптеке-1», но и депозиты других аптек и медицинских компаний.

Кадыров пытался максимально скрыть свою роль в схеме отмывания денег, для этого использовал личность другого человека, который не находился в США. Когда он пользовался банкоматами для доступа к счетам подставных компаний, то закрывал лицо, чтобы скрыть его от камер видео наблюдения, и носил латексные перчатки. Он также использовал одноразовый телефон, зарегистрированный на вымышленное имя и адрес электронной почты, для доступа к счетам подставных компаний и для звонков в банки по поводу счетов подставных компаний.

Счета подставных компаний Кадырова практически полностью финансировались за счет чековых депозитов «Аптеки-1» и других аптек. Он переводил практически все средства, которые проходили через счета подставных компаний за рубежом, в компании в Китае, Украине и России.

Расследование вело ФБР, Национальное страховое бюро и Управления Генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США.