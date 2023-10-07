Раскрыта мошенническая схема с отправкой средств из США в Узбекистан

Нерик Ильяев и Мухиддин Кадиров из Нью-Йорка признали свою вину в серии преступных схем, включая мошенничество с лекарствами от ВИЧ, мошенничество с автострахованием и отмывание денег, причем “сумма их преступлений” в монетарном выражении превысила 6 миллионов долларов.

Ильяев признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения. Он использовал две разные аптеки для оформления мошеннических претензий в программы Медикер и Медикейд в связи с лекарствами от ВИЧ, а также для мошенничества в отношении страховых компаний, предоставляющих страхование от несчастных случаев на дорогах. По данным следствия, Ильяев закупал дорогостоящие препараты от ВИЧ у нелегальных источников и предоставлял незаконные выплаты малоимущим пациентам, а затем направлял их для заполнения рецептов в одной из своих аптек в Манхэттене. Затем он подавал мошеннические страховые претензии в Медикер и Медикейд, чтобы компенсировать стоимость лекарств от ВИЧ. Важно отметить, что для того чтобы скрыть свою роль в этой схеме, Ильяев использовал личность другого человека, выдавая себя за него. Медикер и Медикейд в итоге выплатили около 5,2 миллиона долларов по мошенническим претензиям, связанным с лекарствами от ВИЧ.

После закрытия первой аптеки Ильяев перешел к управлению другой аптекой в Куинсе, Нью-Йорк. Опять же, чтобы скрыть свою роль, он использовал личность другого человека. В этой аптеке он предоставлял мошеннические страховые претензии страховщикам от несчастных случаев на дорогах. Эта аптека также продавала нелегальных фармацевтические препараты другим аптекам.

Кадиров также участвовал в отмывании денег, полученныx от мошенничества в сфере здравоохранения. Его деятельность ФБР расследовало с 2020 года. Основной схемой в этой сети было внесение чеков от фармацевтических компаний, представляющих доходы от мошенничества в сфере здравоохранения, на банковские счета фиктивных компаний. Преступники использовали полученные средства для закупки товаров в Китае с последующей транспортировкой в Узбекистан.

Заговорщики контролировали эти “компании” и собирали наличные от людей, желающих отправить деньги за границу, в том числе в Узбекистан. Кроме того, на фиктивные средства преступники закупали товары для отправки в Узбекистан. Деньги, полученные от продажи товаров, отправлялись в эту среднеазиатскую страну и распределялись среди семей и друзей лиц, предоставивших наличные средства в Нью-Йорке.

В рамках своего участия в сети по отмыванию денег, Кадиров “отмыл” около 4,2 миллиона долларов.

Обвиняемые признались суду о своих преступлениях и ожидают назначения наказания. В случае Ильяева предусматривается максимальный срок в 10 лет лишения свободы, а для Кадирова – 20 лет.