20 июня наступило астрономическое лето, но еще раньше в Калифорнию пришла жаркая погода, принеся с собой аномально высокие температуры в некоторые регионы Золотого штата.

Местных жителей жарой не удивить, но все же и они стараются воздерживаться от дневных прогулок, а вместо этого – находиться рядом с кондиционером или у бассейна.

Живя на юге Калифорнии, я подумал: “А почему бы не воспользоваться жаркой погодой и не попробовать сэкономить на коммунальных платежах?”

Я решил поэкспериментировать с приготовлением завтрака в пустыне Мохаве и разбил яйца на металлический, раскаленный на солнце противень ради интереса: мол, сколько по времени займёт такая стряпня на открытом воздухе?

И пока я минут 10 вместе с едой плавился под палящем солнцем и наслаждался нереальными видами одного из национальных парков Калифорнии, яичница была готова к употреблению!

Осталось лишь добавить немного специй и наконец-то можно было подкрепиться, сидя под кондиционером в машине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship