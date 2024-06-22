Во Владивостоке американский военный получил срок за ограбление и насилие над россиянкой.

6 июня американский военный 34-летний Гордон Блэк приговорен Первомайским судом Владивостока к 3 годам и 9 месяцам заключения по обвинению в краже и угрозе убийством.

Во Владивосток американец приехал в апреле к девушке Александре Ващук, с которой познакомился в Южной Корее, где Блэк проходил службу на американской военной базе Хамфрис. Согласно российским СМИ, уже в Корее девушка заметила вспышки агрессии у Блэка после выпитого спиртного, во время ссор он распускал руки.

В начале мая 34-летний Гордон Блэк был арестован депо обвинению в избиении Ващук и похищении у нее денег, 10 000 рублей (около $100): проживая во Владивостоке вместе с ней в ее квартире, в ходе ссоры Блэк схватил ее за шею, что она приняла за угрозу своей жизни и она обратилась в полицию.

Ващук считает, что Блэку необходимо лечение в психиатрической клинике, но не тюрьма, и что произошедшее – это бытовое, а не криминальное дело. По ее словам, американец сильно ревновал ее и имел психические проблемы, он пробовал пройти терапию, но безуспешно. В целом, девушка была против, чтобы Блэка лишали свободы.

При этом американец утверждал, что конфликты в паре провоцировала именно Ващук и он лишь защищался, и у него не было намерений лишать девушку жизни, а деньги он действительно забрал, однако на следующий день принес их обратно.

Стоит отметить, что неприятности могут ожидать Блэка, если он вернется в Америку после отбывания наказания в российской тюрьме: дело в том, что он не получил необходимого разрешения от руководства американской армии для выезда на территорию Российской Федерации. В связи с чем в отношении военнослужащего Гордона Блэка проводится проверка контролирующими органами США.

В США у Блэка есть ребенок от первого брака, с матерью которого он развелся весной 2022 года, в начале 2023 года Блэку была назначена выплата алиментов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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