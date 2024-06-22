В среду, 19 июня, законопроект Палаты представителей № 71 или Закон о заповедях подписал губернатор Луизианы, республиканец Джефф Лэндри. Таким образом, Луизиана стала первым штатом в стране, который потребовал, чтобы библейские Десять заповедей были вывешены в каждом классе в государственных школах с тех пор, как более 40 лет назад такое требование было объявлено Верховном судом неконституционным.

“Если вы хотите уважать принцип верховенства закона, то надо начинать с того, кто дал первоначальный закон, то есть с Моисея,” — заявил губернатор при подписании.

Новый закон, действующий с даты подписания, не просто требует вывесить в классах текст Десяти заповедей, но и описывает, как это должно выглядеть: заповеди должны быть в центре, напечатаны крупным, легко читаемым шрифтом, а плакат с ними должен быть размером не меньше чем 11 на 14 дюймов (28 на 35,5 см). Также заповеди должны сопровождаться пояснением из четырех абзацев, в которых объясняется, что библейские заповеди являются важной частью системы публичного образования в США уже почти три столетия.

У закона сразу появились противники и сторонники: первые поставили под сомнение конституционность закона и пообещали оспорить его в суде. Сторонники заявили, что эта мера носит не только религиозный характер, но и имеет историческое значение, т.к. Десять заповедей являются «основополагающими документами нашего государства и национального правительства».