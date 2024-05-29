6 июня российский суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении американского солдата Гордона Блэка, который обвиняется в краже и угрозах. В качестве старшего сержанта Блэк был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, но отправился в Россию, не имея официального разрешения.

В начале мая 34-летний Гордон Блэк был арестован до 2 июля из-за избиения 32-летней девушки, с которой у него были близкие отношения, и похищения у нее денег. В апреле американский солдат приехал в гости к жительнице Владивостока, с которой познакомился в Корее. Проживая вместе с девушкой в ее квартире в ходе ссоры Блэк схватил ее за шею, что она приняла за угрозу своей жизни. Именно от нее и поступило заявление в полицию.

После ареста Блэк признал свою вину, сначала он сделал это частично и признал, что взял 10 тысяч рублей у девушки, однако он не считает это кражей, и признал, что удерживал ее за шею, но при этом не угрожал. Сейчас он сотрудничает со следствием.

Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям: “Кража”(п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в случае доказательства вины по которой Блэку грозит до двух лет лишения свободы; и “Угроза убийством” (ч. 1 ст. 119 УК РФ), по которой американцу грозит до пяти лет заключения.

В настоящее время Гордон Блэк находится в четырехместной камере СИЗО и, как сообщают российские СМИ, на условия содержания не жалуется.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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